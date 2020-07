Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se abren las emociones de la última jornada de la Liga Española 2019-2020 este domingo 19 de julio, cuando el Valladolid busque despedirse con un triunfo ante un Betis que también intentará cerrar de manera digna en el José Zorrilla.

Hora y Canal Valladolid vs Betis

Sede: Estadio José Zorilla, Valladolid, Castilla y León, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Valladolid vs Betis en VIVO

El cuadro del Valladolid ha tenido una campaña irregular, cumplió con el objetivo de salvarse del descenso pero apenas, dado que en 37 jornadas suman 8 victorias, 15 empates y han sido vencidos en 14 ocasiones.

El Pucela viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Eibar siendo superados 3-1.

Por su parte, el Betis cumplió con un torneo duro, no se ha visto nada bien y únicamente intentarán cerrar de manera digna. Ellos suman 10 victorias, 11 empates y han sido vencidos en 16 juegos.

Los Béticos vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Alavés siendo superados 1-2 y acrecentando la crisis.

Tanto el Valladolid como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar de manera digna; en la tabla general encontramos al Pucela en la posición 16 con 39 puntos, mientras que los Béticos, de Diego Lainez y Andrés Guardado, son catorceavos con 41 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Valladolid vs Betis.

Valladolid vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Liga Española 2019-2020