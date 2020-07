Manchester United vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este miércoles 22 de julio siguiendo con la fecha 37 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para dar un paso rumbo a la Champions, pero recibirá a un West Ham que intentará sorprender en Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs West Ham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 6:00 pm en Inglaterra. 12:00 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs West Ham en VIVO

EL cuadro del Manchester United ha tenido una buena campaña luchando por un puesto en la Champions tras un gran regreso tras el parón. Vienen de vencer 0-2 al Crystal Palace en la jornada pasada para colocarse con 17 victorias, 11 empates y han caído en 8 duelos.

Los Red Devils, sin embargo, vienen de un duro golpe el domingo pasado cuando quedaron eliminados de la FA Cup al ser claramente vencidos 3-1 por el Chelsea en duelo de semifinales.

Por su parte, el West Ham ha tenido una campaña decepcionante peleando apenas por la salvación. Tras 36 fechas únicamente han sumado 10 victorias, 7 empates y han sido derrotados en 19 ocasiones.

Los Hammers vienen de asegurar su salvación en la jornada pasada cuando recibieron al Watford logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Michail Antonio, Tomas Soucek y Declan Rice.

Tanto el Manchester United como el West Ham saben de la importancia de este partido que es el penúltimo del rol regular, por lo que quieren cerrar con todo; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 62 puntos, mientras que los Hammers se ubican en la quinceava posición con 37 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs West Ham.

