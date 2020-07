Leicester vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2019-2020

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 26 de julio en la última fecha de la Premier League 2019-2020, cuando el Leicester City busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta a la Champions, pero recibirán al Manchester United que llega en un gran momento listos para imponer su jerarquía en el King Power Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Leicester ha tenido una buena campaña que los tiene en la pelea por la Champions, pero es un hecho que han venido a menos, aun así se juegan el todo por el todo en casa. Después de 37 fechas suman 18 triunfos, 8 empates y han caído en 11 ocasiones.

Los Foxes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham siendo goleados 3-0.

Por su parte, el Manchester United es la otra cara de la moneda con un gran momento tras el parón de la pandemia y ahora dependen de si mismos para llegar a la Champions. Ellos cosechan 17 triunfos, 12 empates y han perdido en 8 juegos.

Los Red Devils, sin embargo, no la pasaron bien en la jornada pasada cuando les toco recibir al West Ham en un choque donde Mason Greenwood rescató el empate a uno final.

Tanto el Leicester como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la Champions; en la tabla general encontramos a los Foxes en el quinto puesto con 62 unidades, mientras que los Red Devils son terceros con 63 puntos y tiene la ventaja que el empate les basta para terminar entre los cuatro primeros en la Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 14 de septiembre en la primera vuelta del torneo en Old Trafford. En aquel choque los Red Devils lograron quedarse con el triunfo con solitaria anotación de Marcus Rashford.

Hora y Canal Leicester vs Manchester United

El juego entre Leicester vs Manchester United se estará disputando en punto de las 4:00 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:00 am del Pacífico y a las 11:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00 pm

La transmisión del partido Manchester United vs Leicester en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Leicester vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de un verdadero partidazo de poder a poder con dos cuadros que se juegan el todo por el todo. En los pronósticos los Red Devils son favoritos por su mayor jerarquía y momento, pero los Foxes están en casa y solo el triunfo les daría el boleto a la Champions. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Manchester United.

Leicester vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2019-2020