Chelsea vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2019-2020

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 26 de julio en la jornada 38 de la Premier League 2019-2020, cuando el Chelsea busque imponer su jerarquía y su condición de local para llegar a la Champions, pero recibirán a los Wolves que no tienen margen de error, necesitan sorprender en Stamford Bridge.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea ha tenido una buena campaña en términos generales estando cerca de firmar su boleto a la Champions, pero saben que no pueden fallar este domingo. Después de 37 jornadas suman 19 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 12 ocasiones.

Los Blues vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco visitar al Liverpool en un partidazo, pero terminaron cayendo 5-3.

Por su parte, los Wolves están cumpliendo con otra temporada histórica que querrán redondear con boleto a Europa, para ello tendrán que salir a «matar o morir» este domingo. Ellos suman 15 triunfos, 14 empates y han perdido en 8 juegos.

Los Lobos vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Crystal Palace logrando doblegarlos 2-0 con goles de Daniel Podence y Jonathan Castro.

Tanto el Chelsea como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar con el objetivo cumplido; en la tabla general encontramos a los Blues en la cuarta posición con 63 puntos y el empate les garantizaría el pase a la Champions, mientras que los Lobos son sextos con 59 unidades y solamente el triunfo les daría el pase a la Europa League.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 14 de septiembre en la primera vuelta de la campaña en Molineux Stadium. En aquel choque los Blues se llevaron un claro triunfo 2-5 con hat-trick de Tammy Abraham.

Hora y Canal Chelsea vs Wolves

El juego entre Chelsea vs Wolves se estará disputando en punto de las 4:00 pm de Inglaterra y 5:00 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 8:00 am del Pacífico y a las 11:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00 pm

La transmisión del partido Wolves vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por NBC Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Wolves en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a ganar y cumplir con el objetivo. En los pronósticos los Blues son favoritos al estar en casa, sin embargo los Wolves, de Raúl Jiménez, saldrán por todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Wolves.

Chelsea vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2019-2020