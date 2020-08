León sumó una valiosa victoria 2-1 sobre Tijuana en el cierre de la jornada 5 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó con ligero dominio del León que tuvo la primera clara al 14 cuando Joel Campbell intentó una palomita sin fortuna, 3 minutos después otra vez Campbell sacó disparo que paso apenas desviado, poco a poco Tijuana apretó, al 43 Fabián Castillo estuvo muy cerca del primero, parecía que al descanso no había goles, pero al 45+2 una mano del Chapito Montes dentro del área le permitió a Brayan Angulo poner al frente a los Xolos desde los once pasos. Para el segundo tiempo el León salió a presionar y al 56 Jean Meneses sacó potente disparo para poner el empate, pero eso no fue todo, ya que al 74 Emmanuel Gigliotti apareció con disparo para el 2-1, eso obligó a Xolos a irse al ataque, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el León arribó a 10 puntos colocándose como co-líder, mientras que Tijuana se estancó en 4 unidades como penúltimo. En actividad de la fecha 6 de la Liga MX, los Esmeraldas visitarán a Juárez el viernes, dos días después los Xolos recibirán a Puebla. León 2-1 Tijuana.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles León vs Tijuana 2-1 Jornada 5 Torneo Apertura 2020