Bayern Múnich vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Champions League 2019-2020

Gran partido tendremos este miércoles 19 de agosto cerrando las semifinales de la Champions League 2019-2020, cuando el Bayern Múnich busque imponer su jerarquía y su gran fútbol para meterse a la final, sin embargo no puede caer en excesos de confianza ante el sorprendente Lyon que intentará dar otra sorpresa en la cancha del Estadio José Alvalade.

Como llegan los equipos

El cuadro del Bayern Múnich se ha visto como una máquina en esta fase final, ha aplastado a todo rival que se le ha puesto enfrente lo que lo pone como amplio favorito no solo para ganar este miércoles, si no para proclamarse campeón.

Los Bávaros vienen de un histórico triunfo en los Cuartos de Final donde se midieron al Barcelona en un choque donde eran favoritos, pero se esperaba sea cerrado, sin embargo no tuvieron piedad de su rival aplastándolo 8-2 con dobletes de Thomas Muller y Philippe Coutinho, así como goles de Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Robert Lewandowski.

Por su parte, el Lyon es una de las grandes sorpresas de la competencia, sin duda han cumplido con las expectativas, pero nadie les quita la ilusión de seguir siendo el “Caballo Negro”.

Los Leones dieron la campanada en los Cuartos de Final donde salieron como las víctimas ante el Manchester City, sin embargo con un fútbol muy ordenado lograron quedarse con un buen triunfo 3-1 con doblete de Moussa Dembéle y uno más de Maxwel Cornet.

Tanto el Bayern Múnich como el Lyon saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita meterse a la Final, hay que recordar que es a partido único, por lo que el ganador avanzará y el perdedor quedará fuera de esta Champions League que ha estado llena de sorpresas.

Estos dos equipos se vuelven a enfrentar 10 años después, ya que su último enfrentamiento se dio también en semifinales de la Champions League 2009-2010. En aquella serie los Bávaros ganaron 1-0 en casa, en la ida, mientras que en la vuelta en Francia volvieron a ganar los alemanes 0-3 para un claro global 4-0.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Lyon

El juego entre Bayern Múnich vs Lyon se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Portugal y 9:00 pm de Alemania, Francia y España; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

La transmisión del partido Lyon vs Bayern Múnich en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN y Fox Sports en Argentina, México y el resto de Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Bayern Múnich vs Lyon en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la victoria sabiendo que no hay margen de error. En los pronósticos los Bávaros son claros favoritos para ganar, tienen un mayor potencial y jerarquía, pero no deberán confiarse de unos Leones que saldrán sin nada que perder por otra gran campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Lyon.

