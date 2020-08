Tweet on Twitter

Share on Facebook

Buen partido tendremos este sábado 22 de agosto en la jornada 2 de la Liga MX Femenil Apertura 2020, cuando los Pumas hagan su debut en casa con la misión de sumar sus primeros puntos de la competencia, pero tendrán que recibir al Toluca que saldrá decidida a salir con el botín de la cancha de La Cantera.

Hora y Canal Pumas vs Toluca

Sede: La Cantera, CDMX, México

Hora: 12:00 pm

Canal: TUDN

Pumas vs Toluca en VIVO

El cuadro de los Pumas arranca la temporada tras posponer su duelo en la jornada 1 ante Santos debido a un brote de Coronavirus de su rival. Tendrán la misión de ser competitivas y luchar por la liguilla, se han consolidado como un equipo de cuidado, pero quieren dar el siguiente paso.

La UNAM será dirigida por Ileana Dávila. No tendrá muchos cambios en el plantel tras la llegada de Ami Hernández y las bajas de Alexandra Martínez y Estefany Hernández.

Por su parte, Toluca tendrá el objetivo de sumar sus primeros puntos en esta visita, intentará aprovechar que llega ya con un partido atrás, aunque será un juego complicado.

Las Diablas Rojas vienen de un amargo debut en la jornada pasada cuando recibieron a las Tigres en un duelo que parecían salir con el empate con gol de Brenda Carvajal, sin embargo un error al 89 las dejó con las manos vacías al caer 1-2.

Tanto los Pumas como el Toluca saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen el objetivo de sumar sus primeros puntos de la competencia, no hay una clara favorita, la UNAM está en casa pero no sabemos muy bien que esperar, mientras que las Diablas Rojas se mostraron bien en su debut, pero necesitan mejorar para ganar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Pumas vs Toluca.

Pumas vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga MX Femenil Apertura 2020