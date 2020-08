Tweet on Twitter

Foto: @golesycifras

El Monterrey logró una complicada victoria 2-1 sobre el Querétaro en la jornada 7 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó con dominio del Monterrey que era el que intentaba tomar las riendas, Dorlan Pabón se mostraba participativo, sin embargo la sorpresa llegó al 27 cuando Alberto Acosta mandó un buen centro que Flavio Santos cabeceo pero la pelota le llegó a Dario Lezcano que no perdonó el 0-1, dos minutos después Rogelio Funes Mori falló una increíble frente al arco, al 30 otra vez Funes Mori fallaba reventando el poste, eso no fue todo, al 40 otra vez el Mellizo le pegaba al poste, así, al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 4 cuando Aké Loba logró el empate para Monterrey, los Rayados pasaron a dominar y al 58 otra vez apareció Aké Loba para empujar de pecho tras una “peinada” de César Montes, Juárez se fue con todo, al 73 Dario Lezcano perdonó una clara así concluyó el duelo.

Con esta victoria el Monterrey arribó a 12 puntos en la cuarta posición, mientras que Juárez se estancó con 6 unidades en el quinceavo puesto. En actividad de la fecha 8 de la Liga MX, los Rayados visitarán a Tijuana el viernes, mismo día en que los Bravos recibirán a Santos. Monterrey 2-1 Juárez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Querétaro 2-1 Jornada 7 Torneo Apertura 2020