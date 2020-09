Ucrania vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Tweet on Twitter

Partido muy atractivo tendremos este jueves 3 de septiembre en el arranque de la UEFA Nations League 2020-2021 volviendo el fútbol de selecciones en Europa tras casi un año y tendremos a Ucrania que hará su debut en la Liga A con la misión de sumar sus primeros puntos, pero recibirá a Suiza que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha de la Arena Lviv.

Hora y Canal Ucrania vs Suiza

Sede: Arena Lviv, Leópolis, Ucrania

Hora: 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica

Ucrania vs Suiza en VIVO

La selección de Ucrania arranca esta competencia con el firme objetivo de mantener la categoría. En la edición pasada lograron su ascenso de la Liga B tras terminar líderes de su grupo, pero saben que ahora la competencia será mucho más dura.

Los Ucranianos vuelven a la actividad tras casi un año, dado que su último choque se remonta al pasado 17 de noviembre cuando, con anotación de Artem Besyedin al 90+3, salvaron el empate 2-2 ante Serbia en el cierre de las eliminatorias a la Eurocopa donde lograron su boleto como líderes de su sector, por arriba de Portugal.

Por su parte, Suiza tiene la misión de mantenerse como una escuadra competitiva, ya que hay que recordar que en la edición pasada logró meterse hasta el Final Four donde terminaron cayendo ante Portugal en semifinales e Inglaterra por el tercer puesto.

Los Suizos también tuvieron su último partido en noviembre del año pasado en las eliminatorias a la Eurocopa donde no tuvieron piedad al golear 1-6 a Gibraltar. Ellos igual lograron su boleto a la Euro como líderes de su sector.

Tanto Ucrania como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambos selecciones quieren llevarse sus primeros puntos y demostrar que serán protagonistas en un sector muy duro que comparten con Alemania y España que son los dos favoritos, pero también hay que recordar que el último descenderá a la Liga B, por lo que si no quedan como líderes, el objetivo será no descender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ucrania vs Suiza.

