Necaxa vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este viernes 18 de septiembre abriendo la jornada 11 del Torneo Apertura 2020, cuando el Necaxa repita en casa con la obligación de llevarse el triunfo si no quiere hundirse en la tabla, pero tendrá que recibir al Puebla que también saldrá con la urgencia de llevarse el botín en la cancha del Estadio Victoria.

Como llegan los equipos

El cuadro del Necaxa ha tenido una campaña muy dura, ni la llegada del Profe Cruz ha ayudado a mejorar las cosas, dado que en 10 jornadas apenas han sido capaces de sumar 2 victorias, 2 empates y han sido derrotados en 6 ocasiones, por lo que en casa no pueden seguir dejando ir puntos.

Los Rayos vienen de una durísima derrota en la jornada pasada cuando recibieron a las Chivas en un duelo en el que se quedaron con 10 al minuto 40 por la expulsión de Juan Delgado, aun así al 65 Ian González los puso al frente, 3 minutos después los empataron y parecía definitivo, hasta que un error al 90+4 les costó la derrota.

Por su parte, Puebla tampoco puede presumir una buena campaña peleando fuera de la zona de clasificación, por lo que necesitan apretar ante este tipo de rivales. Ellos cosechan 3 triunfos, un empate y han perdido en 6 ocasiones.

La Franja viene de una muy dura caída en la jornada pasada cuando visitaron a Juárez en un choque cerrado, pero en el que terminaron cayendo 1-0 tras un gol tempranero.

Tanto el Necaxa como Puebla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren llevarse el triunfo para mantenerse en la lucha por la clasificación, ninguno de los dos está en zona de liguilla, los Rayos apenas suman 8 puntos en el fondo de la tabla, mientras que La Franja tiene 10 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 1 de febrero en la fecha 4 de la campaña pasada en el Victoria. En aquel choque los Rayos se quedaron con el triunfo 2-0 con goles de Mauro Quiroga y Diego Chávez.

Hora y Canal Necaxa vs Puebla

El juego entre Necaxa vs Puebla se estará disputando en punto de las 7:30 pm de Aguascalientes y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:30 pm del Pacífico y a las 8:30 pm del Este.

La transmisión del partido Puebla vs Necaxa en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Azteca 7 en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Azteca Deportes.

Necaxa vs Puebla en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que no tienen margen de error, ambos llegan obligados a llevarse el triunfo si no quieren rezagarse. En los pronósticos los Rayos son ligeros favoritos al estar en casa, pero La Franja saldrá con todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Necaxa vs Puebla.

Necaxa vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2020