Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2020-21

Gran partido tendremos este sábado 19 de septiembre siguiendo con la jornada 2 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United haga su debut en la competencia con la misión de sumar sus primeros puntos, pero tendrán que recibir al Crystal Palace que intentará dar la sorpresa y salir con vida de Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Crystal Palace

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Manchester United estará haciendo su debut en la competencia con la firme intención de no solo ser protagonista, sino de competir por el título, Ola Gunnar Solksjaer sabe que ya no le alcanza solo con pelear, tiene que ser aspirante real por el título.

Los Red Devils tuvieron un amistoso el sábado pasado cuando visitaron al Aston Villa siendo superados 1-0, aunque saben que lo importante fue afinar detalles, ahora es momento de mostrar su mejor fútbol.

Por su parte, el Crystal Palace llega motivado a este partido, dado que la semana pasada hizo su debut en la Premier logrando vencer 1-0 al Southampton con gol de Wilfried Zaha, sin embargo a media semana quedó eliminado de la Copa de la Liga al perder en una larguísima definición por penales ante el Bournemouth.

Las Águilas saben que tendrán que hacer un duelo perfecto si aspiran a sumar este sábado, intentarán aprovechar el “mejor ritmo” que su rival.

Tanto el Manchester United como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita demostrar para que estarán esta campaña. Los Red Devils son amplios favoritos al estar en casa, además, son los obligados, pero las Águilas saldrán motivados intentando salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Crystal Palace.

Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2020-21