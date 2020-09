Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 20 de septiembre siguiendo con la jornada 2 de la Premier League 2020-2021, cuando el Chelsea busque demostrar que está para competir por el título de la competencia al recibir nada más y nada menos que al campeón de la competencia, el Liverpool, que saldrá a imponer su jerarquía en su dura visita a Stamford Bridge.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea fue el, muy probablemente, el equipo que mejor se reforzó en todo el mundo destacando la llegada de Timo Werner, sin embargo saben que deben respaldar esa inversión con resultados.

Los Blues cumplieron en su partido de debut el lunes pasado cuando visitaron al Brighton logrando doblegarlos 1-3 con anotaciones de Jorge Luiz, Reece James y Kurt Zouma, aunque para este domingo el duelo será mucho más duro.

Por su parte, el Liverpool llega como el vigente campeón de la competencia, tiene un plantel muy poderoso que prácticamente ha conservado, pero por experiencias pasadas saben que el torneo será muy duro y que cualquier derrota podría costarles caro, por lo que deben sumar este domingo.

Los Reds sufrieron en su partido de debut donde recibieron al Leeds United en un partidazo que terminaron ganando 4-3 con hat-trick de Mohamed Salah, su último gol fue de penal a 2 minutos del final.

Tanto el Chelsea como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que son dos candidatos al título y los títulos se ganan justamente ante este tipo de rivales, apenas estamos iniciando la Liga Premier, pero en los últimos dos torneos la competencia ha sido sumamente cerrada.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 22 de julio en la campaña pasada en Anfield. En aquel duelo los Reds se llevaron el triunfo 5-3 en un verdadero partidazo, con anotaciones de Naby Keita, Trent Alexander-Arnold, Wijnaldum, Roberto Firmino y Oxlade-Chamberlain.

Hora y Canal Chelsea vs Liverpool

El juego entre Chelsea vs Liverpool se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Bolivia y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la victoria y dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Blues parten como muy ligeros favoritos únicamente por estar en casa, pero los Reds son los campeones e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Liverpool.

Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2020-21