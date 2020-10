Levante vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga Española 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 4 de octubre siguiendo con la fecha 5 de la Liga Española 2020-21, cuando el Levante busque aprovechar su condición de local para sorprender a un Real Madrid que llega con muchas dudas, pero decidido a imponer su jerarquía en el Ciutat de Valencia.

Como llegan los equipos

El cuadro del Levante ha tenido un arranque de campaña complicado, ya que ha disputado 3 partidos con saldo de una victoria y un par de descalabros, por lo que en casa saben que es vital sumar.

Los Granotes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Sevilla en un duelo que parecían rescatar el empate a cero, hasta que un error al 90+2 los dejó con las manos vacías.

Por su parte, el Real Madrid ha cumplido en el inicio de campaña al sumar par de triunfos y un empate en los 3 partidos disputados, pero su fútbol ha dejado muchas dudas.

Los Merengues vienen de una sufrida victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Valladolid logrando doblegarlos con solitaria anotación de Vinicius, pero con Thibaut Courtis terminó siendo la figura.

Tanto el Levante como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; aunque la realidad es que la presión recae del lado de los Merengues que deben ganar y pelear por el título, mientras que para los locales el objetivo será ser competitivos soñando con salvar algo.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 22 de febrero en el Ciutat de Valencia en la campaña pasada. En aquel choque los Granotes sorprendieron quedándose con el triunfo gracias a solitaria anotación de José Luis Morales al 79.

Hora y Canal Levante vs Real Madrid

El juego entre Levante vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 4:00 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 am del Pacífico y 10:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:00 am

Bolivia y Venezuela: 10:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 11:00 am

La transmisión del partido Real Madrid vs Levante en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Levante vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por el triunfo. En los pronósticos claramente los Merengues son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Granotes están en casa y saben que es su oportunidad de sorprender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Levante vs Real Madrid.

Levante vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga Española 2020-21