Manchester United vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 4 de octubre en la jornada 4 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local sabiendo que no pueden fallar en casa al recibir a un Tottenham que podría llegar fundido a este duelo, pero con la misión de sorprender en Old Trafford.

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

El cuadro del Manchester United ha tenido un arranque de campaña irregular, dado que ha disputado dos partidos con saldo de un triunfo y un descalabro. En la jornada pasada lograron un triunfo de último minuto 2-3 sobre el Brighton con gol de Bruno Borges al 90+10.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana donde se volvieron a enfrentar al Brighton ahora en los Octavos de Final de la Copa de la Liga logrando un contundente triunfo 0-3 con goles de Scott McTominay, Juan Mata y Paul Pogba.

Por su parte, el Tottenham también ha tenido un inicio de campaña irregular. En la jornada pasada recibieron al Newcastle sufriendo de un empate de último minuto para colocarse con un triunfo, un empate y un descalabro.

Los Spurs tuvieron una media semana muy movida, ya que el martes eliminaron al Chelsea en la Copa de la Liga desde el punto penal, mientras que el jueves avanzaron a la fase de grupos de la Europa League tras eliminar al Maccabi Haifa.

Tanto el Manchester United como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la obligación de ganar, saben que la campaña apenas está iniciando, pero es vital para sus aspiraciones. En los pronósticos los Red Devils son favoritos al estar en casa, además los Spurs llegarán con exceso de actividad y eso podría costarles caro. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Tottenham.

