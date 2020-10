Wolves vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2020-21

Abrimos las emociones de este domingo 4 de octubre con un partido muy importante en la jornada 4 de la Premier League 2020-2021, cuando los Wolves vuelvan a casa con la misión de llevarse la victoria, pero recibirán a un Fulham que también saldrá con la urgencia de sumar en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Fulham

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Inglaterra. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Fulham en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido un arranque de campaña irregular, ya que ha disputado 3 partidos sumando un triunfo y siendo vencidos en un par de ocasiones, por lo que en casa saben que es vital el llevarse el botín completo.

Los Lobos vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando visitaron al West Ham en un duelo en el que terminaron aplastados 4-0 con autogol incluido de Jiménez.

Por su parte, el Fulham es uno de los equipos de reciente ascenso y realmente la esta pasando mal. En la jornada pasada cayeron en casa 0-3 ante el Aston Villa para sumar su tercer descalabro en igual número de partidos.

Los Cottagers tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga quedando eliminados al ser goleados 3-0 por el Brentford de la segunda división inglesa.

Tanto los Wolves como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos. Los Lobos, de Raúl Jiménez, son claros favoritos al estar en casa, pero los Cottagers están desesperados de sacar, al menos, el empate para romper su mal inicio en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Fulham.

Wolves vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2020-21