Juárez y Pachuca firmaron un amargo empate 1-1 en la jornada 13 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, Juárez intentaba tomar las riendas pero el Pachuca apretaba al frente, no había mucha claridad, al 31 parecía que los Tuzos se iban al frente pero hubo una falta previa, sin embargo 3 minutos después Víctor Guzmán apareció ahora si poniendo el 0-1, el Pachuca cerró mejor, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos Ismael Sosa falló una increíble frente al arco, Juárez intentaba reaccionar y al 62 Eryc Castillo apareció para poner el empate, 4 minutos después Bruno Romo perdonó el segundo de los Bravos, al 83 otra vez estuvieron cerca los locales con disparo de Mendoza que pasó muy cerca, sin embargo el gol del triunfo no llegó a ningún arco.

Con este empate Juárez arribó a 14 puntos colocándose en el doceavo puesto, mientras que Pachuca se colocó sexto con 20 unidades. En actividad de la fecha 14 de la Liga MX, tras la pausa por la Fecha FIFA, los Bravos visitarán a Mazatlán y los Tuzos visitarán a Santos. Juárez 1-1 Pachuca.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs Pachuca 1-1 Jornada 13 Torneo Apertura 2020