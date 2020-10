Croacia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de este domingo 11 de octubre en la jornada 3 de la UEFA Nations League 2020-21, cuando Croacia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los acerque a la permanencia, pero tendrán que recibir a Suecia que también llega con la urgencia de sumar en su visita al Maksimir.

Hora y Canal Croacia vs Suecia

Sede: Stadion Maksimir, Zagreb, Croacia

Hora: 6:00 pm de Zagreb. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Croacia vs Suecia en VIVO

La selección de Croacia, vigente subcampeona del mundo, no ha tenido un buen desempeño en el arranque de la Liga de Naciones donde ha perdido los dos partidos que ha disputado, situación que los tiene obligados a ganar en casa.

Los Croatas vienen de un buen triunfo el miércoles pasado en un amistoso donde visitaron a Suiza logrando doblegarlos 1-2 con anotaciones de Josip Brekalo y Mario Pasalic.

Por su parte, Suecia tampoco la ha pasado bien en esta UEFA Nations League también siendo vencidos en ambos duelos disputados, por lo que intentarán romper esa mala racha para pelear por su permanencia.

Los Suecos tuvieron un amistoso el jueves pasado donde visitaron a Rusia logrando doblegarlos 1-2 con goles de Alexander Isak y Mattias Johansson.

Tanto Croacia como Suecia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones han perdido los dos duelos que han disputado, por lo que llegan con la urgencia de ganar dado que el perdedor estará dando un gran paso rumbo al descenso. Los Croatas son favoritos al estar en casa, pero los Suecos intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Croacia vs Suecia.

