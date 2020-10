Inglaterra vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Partido sumamente atractivo tendremos este domingo 11 de octubre en la jornada 3 de la UEFA Nations League 2020-21, cuando Inglaterra busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad y llevarse el triunfo, pero recibirán a Bélgica que intentará salir con vida de su dura visita al mítico Wembley.

Como llegan las selecciones

La selección de Inglaterra ha tenido un buen accionar en este arranque de la UEFA Nations League donde ha disputado dos partidos con saldo de un triunfo y un empate, pero saben que si quieren llegar a la final es vital ganar este domingo.

Los Ingleses vienen de una buena victoria el jueves pasado en un amistoso donde recibieron a Gales logrando un claro 3-0 con goles de Dominic Calvert-Lewin, Conor Coady y Danny Ings.

Por su parte, Bélgica se mantiene como uno de los rivales a vencer logrando ganar en las dos primeras fechas de esta Liga de Naciones, por lo que el objetivo será mantener ese paso perfecto o, al menos, mantenerse invictos.

Los Belgas tuvieron un amistoso el jueves pasado cuando recibieron a Costa de Marfil en un duelo en el que parecía que se quedaban con el triunfo con gol de Michy Batshuayi, pero un penal a 3 minutos del final selló el 1-1 definitivo.

Tanto Inglaterra como Bélgica saben de la importancia de este partido dado que todo hace indicar que entre ellos quedará el líder que firmará su boleto a las semifinales de la competencia; los Ingleses suman 4 puntos y los Belgas son líderes con 6 unidades ahora que estamos finalizando la primera vuelta en esta fase de grupos.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 14 de julio de 2018 en el duelo por el tercer puesto del Mundial de Rusia. En aquel choque los Belgas lograron llevarse el triunfo 2-0 con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard.

Hora y Canal Inglaterra vs Bélgica

El juego entre Inglaterra vs Bélgica se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11:00 am

Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Bélgica vs Inglaterra en VIVO para televisión será en exclusiva por el canal de BT Sport en Reino Unido; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Inglaterra vs Bélgica en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones de gran calidad que saldrán a dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Ingleses son ligeros favoritos al estar en casa, pero los Belgas llegan con paso perfecto e intentarán salir, al menos, con el empate que les permita mantenerse como líder. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Bélgica

