Irlanda vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Abrimos las emociones de este domingo 11 de octubre en la UEFA Nations League 2020-2021, cuando Irlanda busque aprovechar su condición de local para sumar su primer triunfo que les permita mantenerse en carrera por la clasificación, pero tendrán que recibir a Gales que saldrá a dar un golpe de autoridad en visita al Aviva Stadium.

Hora y Canal Irlanda vs Gales

Sede: Aviva Stadium, Dublín, Irlanda

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Irlanda vs Gales en VIVO

La selección de Irlanda ha tenido un desempeño irregular en este arranque de la Liga de Naciones donde suman un empate y una derrota en un par de duelos. En la jornada pasada, en septiembre, sufrieron un durísio descalabro en casa 0-1 ante Finlandia.

Los Irlandeses vienen de un duro golpe el jueves pasado al quedar fuera de la Eurocopa al perder en penales ante Eslovaquia tras empatar 0-0 en 120 minutos.

Por su parte, Gales ha demostrado su jerarquía en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones donde ha sumado par de triunfos. En la jornada pasada doblegaron 1-0 a Bulgaria en septiembre.

Los Dragones tuvieron un amistoso el jueves pasado visitando a Inglaterra siendo goleados 3-0, aunque en un duelo que seguramente les servirá mucho.

Tanto Irlanda como Gales saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelear por sus objetivos. En los pronósticos los Dragones son muy ligeros favoritos, pero Gareth Bale no estará y eso será algo que los Irlandeses intentarán aprovechar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Irlanda vs Gales.

Irlanda vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21