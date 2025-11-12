Irlanda vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

Con la mira puesta en sellar su boleto rumbo a Norteamérica, Portugal visita a la República de Irlanda este jueves 13 de noviembre en el Estadio Aviva de Dublín, por la jornada 5 del Grupo F de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

⚽ Previa del partido

La selección de Portugal, campeona reciente de la Nations League, busca confirmar su dominio en el grupo y asegurar matemáticamente su clasificación. Los lusos marchan líderes con 10 puntos en cuatro partidos, cinco por encima de Hungría, y una victoria en Dublín les garantizaría su lugar en el Mundial.

El conjunto de Roberto Martínez mantiene una racha invicta de siete encuentros (5 victorias y 2 empates) y llega tras un empate 2-2 ante Hungría, donde Cristiano Ronaldo anotó un doblete histórico: alcanzó 41 goles en eliminatorias mundialistas y elevó su récord internacional a 143 tantos en 235 partidos. A sus 40 años, el astro portugués busca llevar a su selección a su séptima Copa del Mundo consecutiva, en la que sería su última gran cita internacional.

Portugal nunca ha ganado un Mundial, pero su solidez reciente y el gran nivel ofensivo lo colocan entre los favoritos para 2026. Además, los lusos han ganado cuatro de sus últimos cinco duelos ante Irlanda, incluyendo el 1-0 en Lisboa el mes pasado, con gol agónico de Rúben Neves en el minuto 91.

🇮🇪 Irlanda busca aferrarse al sueño

La República de Irlanda mantiene viva la esperanza de volver a una Copa del Mundo por primera vez desde 2002. Su reciente victoria 1-0 sobre Armenia le dio aire y los mantiene terceros del grupo, con 4 puntos, a solo uno de Hungría. Sin embargo, el margen de error es mínimo: los irlandeses deben igualar o mejorar el resultado de Hungría ante Armenia para seguir con vida.

Bajo el mando de Heimir Hallgrimsson, Irlanda ha mostrado solidez en casa, donde no pierde desde hace cinco partidos (3 victorias y 2 empates). Además, en su último duelo como local ante Portugal (noviembre 2021), lograron un valioso empate 0-0.

No obstante, las bajas golpean al conjunto verde: Evan Ferguson, autor de tres de los cuatro goles irlandeses en la clasificación, se perderá el encuentro por lesión en el tobillo. También están fuera Sammie Szmodics, Mark Sykes y Callum O’Dowda, mientras que Ryan Manning y Jayson Molumby cumplirán suspensión.

Ante esas ausencias, el delantero del Celtic, Johnny Kenny, ha sido convocado por primera vez y podría debutar. Troy Parrott y Adam Idah se perfilan como titulares en la delantera.

🇵🇹 Novedades en Portugal

Portugal también llega con algunas bajas sensibles:

Pedro Neto (Chelsea) y Pedro Gonçalves (Sporting) quedaron fuera por lesión.

(Chelsea) y (Sporting) quedaron fuera por lesión. En su lugar, Bernardo Silva podría ocupar la banda derecha, mientras que por la izquierda se disputan el puesto Rafael Leão, Francisco Trincão, Francisco Conceição y el joven Carlos Forbs, que podría debutar.

Con Cristiano Ronaldo en modo líder y con 9 goles en sus últimos 8 partidos con el Al-Nassr, los lusos confían en sellar su clasificación en Dublín sin sobresaltos.

🔮 Pronóstico

República de Irlanda 0-2 Portugal 🇵🇹

Irlanda intentará repetir su solidez en casa, pero la jerarquía y motivación de Portugal parecen demasiado para los locales. Con un Ronaldo encendido y una selección que juega con autoridad, todo apunta a una victoria visitante que asegure el boleto mundialista para los lusos.

