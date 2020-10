[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Ucrania vs Alemania 1-2 Jornada 3 UEFA Nations League 2020-21

Tweet on Twitter

Alemania logró una valiosa victoria 2-1 en su visita a Ucrania por la jornada 3 de la UEFA Nations League 2020-21.

El partido arrancó con dominio de Alemania que logró tomar ventaja apenas a los 20 minutos cuando Matthias Ginter la mandó al fondo, pero tras eso no hubo mucho más que contar, Ucrania intentó, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 4 minutos cuando Leon Goretzka aumentó la ventaja par Alemania, eso obligó a Ucrania a irse con todo y fue al 75 cuando con un penal Ruslan Malinovskyi acercó a los ucranianos que se fueron con todo, pero el empate no llegó.

Con este triunfo Alemania arribó a 5 puntos en el segundo puesto del Grupo 4, mientras que Ucrania se estancó en 3 unidades. En actividad de la jornada 4 de la Liga de Naciones, el próximo martes, los Alemanes recibirán a Suiza. Ucrania 1-2 Alemania.

