Alemania vs España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final UEFA Nations League Femenil 2025

Aún permanece fresco el recuerdo de aquella noche de verano a finales de julio, cuando Selección femenina de España logró una histórica victoria ante Selección femenina de Alemania gracias a un gol agónico de Aitana Bonmatí en el minuto 113. Aquel triunfo clasificó a las españolas a su primera final de la Eurocopa y marcó un antes y un después en la rivalidad entre dos potencias del fútbol europeo.

Cuatro meses después, Alemania tiene la oportunidad de tomarse revancha, aunque en un escenario distinto. La segunda edición de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA llega a su desenlace con una final a doble partido entre las vigentes campeonas, España, y un combinado alemán que busca recuperar su estatus dominante.

Alemania recibe a España en Kaiserslautern con sed de revancha

El equipo dirigido por Christian Wück será anfitrión en el partido de ida que se disputará en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern. Alemania terminó tercera en la edición inaugural del torneo, pero este año alcanzó la final tras vengar su dolorosa eliminación frente a Francia en febrero de 2024.

España, por su parte, llega como campeona defensora tras haber superado precisamente a Francia por 2-0 en Sevilla en la final anterior. La gran novedad es que, a diferencia de aquella definición a partido único, esta edición se decidirá en formato de ida y vuelta. Tras el choque en suelo alemán, ambas selecciones se reencontrarán cuatro días después en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid.

España, favorita por talento, pero con cuentas pendientes recientes

Gracias al prestigio y la calidad de sus figuras, especialmente las integrantes del FC Barcelona Femení, España es considerada actualmente la mejor selección femenina del fútbol europeo. Sin embargo, las vigentes campeonas del mundo no pudieron repetir su dominio absoluto durante la última Eurocopa celebrada en Suiza.

El reciente cruce ante Alemania demostró que no existen partidos sencillos. Fue necesaria una prórroga para que el tanto de Bonmatí inclinara la balanza a favor de La Roja. En aquella noche, la guardameta alemana Ann-Katrin Berger fue protagonista pese al gol encajado, tras haber firmado una actuación heroica ante Francia en la ronda previa.

Berger no pudo disputar la semifinal del mes pasado por lesión, pero ya regresó a la convocatoria tras conquistar el título de la NWSL con el Gotham FC. No obstante, Alemania afronta bajas importantes: Camilla Küver, Sydney Lohmann y Lea Schüller quedaron fuera, mientras que Bibiane Schulze Solano y Linda Dallmann fueron llamadas de emergencia.

Alemania recupera solidez tras años de irregularidad

Bajo la dirección de Wück, Alemania empieza por fin a mostrar regularidad después de varios ciclos marcados por la inestabilidad. A pesar de contar con planteles competitivos en cada torneo, el equipo sufrió una dolorosa eliminación en fase de grupos del último Mundial, lo que sembró dudas profundas sobre su estructura futbolística.

El punto de inflexión llegó este año con su contundente victoria en cuartos de final ante Francia, resultado que marcó el inicio de una versión más sólida y colectiva del conjunto alemán. Superó con claridad su grupo de la Liga A, ganando cinco de seis partidos, y resistió una exigente eliminatoria ante las francesas para sellar su pase a la final.

Además del regreso de Berger, también están disponibles la portera Ena Mahmutović y las defensas Rebecca Knaak y Sarai Linder. Sin embargo, la baja sensible sigue siendo la de la goleadora Lea Schüller, sustituida nuevamente por Linda Dallmann.

España busca estabilidad con Sonia Bermúdez en el banquillo

Del lado español, esta final también marca una etapa de reconstrucción. El proceso encabezado por Sonia Bermúdez comenzó en octubre con una dura derrota ante Suecia, en un contexto todavía marcado por la decepción de la Eurocopa 2025. Aun así, el estilo reconocible del fútbol español y la altísima calidad individual de sus jugadoras sostienen al equipo en la élite.

En esta edición de la Liga de Naciones, España aseguró su clasificación venciendo a Inglaterra en la última jornada de grupos y posteriormente desmanteló a Suecia. La gran ausencia sigue siendo la centrocampista Patri Guijarro, fuera por una fractura por estrés. En su lugar ha aparecido Laia Aleixandri, aunque con características muy distintas.

Bermúdez apostó decididamente por el poder ofensivo al convocar a nueve delanteras, incluyendo como novedad a Edna Imade, de la Real Sociedad, mientras que Athenea del Castillo volvió a la lista.

El duelo táctico que puede definir el título

En cuanto al planteamiento, todo indica que el guion será similar al del último enfrentamiento entre ambas selecciones. España dominará la posesión y el control del ritmo, mientras que Alemania apostará por una defensa compacta y salidas rápidas al contragolpe.

El mediocampo será la zona clave del campo. Por Alemania, Sjoeke Nüsken y Elisa Senß deberán enfrentarse al dinamismo de Alexia Putellas y Bonmatí, una dupla que rota posiciones, genera superioridades y tiene capacidad para romper cualquier estructura defensiva.

Las mejores opciones alemanas llegarán atacando la espalda de las centrales españolas, altas pero no especialmente veloces. En este contexto, el gran momento de forma de Klara Bühl con el Bayern de Múnich, donde suma cuatro goles y diez asistencias, puede ser determinante.

Una final a doble partido con sabor a consagración

El formato a ida y vuelta añade una dimensión táctica distinta a la final. Sin embargo, la ventaja emocional y deportiva parece estar del lado español, ya que cerrará la serie en casa, ante un Estadio Metropolitano completamente volcado con su selección.

España persigue su segundo título consecutivo en la Liga de Naciones, mientras que Alemania busca confirmar su resurgimiento definitivo en la élite. La rivalidad está más viva que nunca, y el desenlace promete ser tan intenso como histórico.

