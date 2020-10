Atlanta Braves vs Los Ángeles Dodgers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Julio Urias Juego 3 Serie de Campeonato 2020

Juegazo de “vida o muerte” tendremos este miércoles 14 de octubre en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB, donde los Atlanta Braves buscarán prácticamente sellar su boleto, pero Los Ángeles Dodgers saben que no tienen margen de error, necesitan llevarse el triunfo y para ello Julio Urias será el encargado de subir a la lomita del Globe Life Field.

Hora y Canal Braves vs Dodgers

Sede: Globe Life Field, Arlington, Texas

Hora: 3:05 pm PT / 6:05 pm ET en Estados Unidos. 5:05 pm en México.

Canal: Fox Sports en México y Latinoamérica. FOX en Estados Unidos.

Atlanta Braves vs Los Ángeles Dodgers en VIVO

Los Atlanta Braves tomaron a una ventaja temprana, pero luego tuvieron que aguantar al final para una victoria de 8-7 sobre los Dodgers de Los Ángeles para tomar una ventaja de 2-0 en la Liga Nacional el día de ayer en el juego 2. Atlanta mantuvo a los Dodgers bajo control una vez más antes de que las cosas se tornaran un poco al final. La serie no ha terminado de ninguna manera, pero los Bravos tienen que sentirse bastante bien con respecto a dónde se encuentran actualmente.

Atlanta Braves sigue en un gran momento ligando su séptima victoria consecutiva para tomar ventaja 2-0 sobre Los Ángeles Dodgers que saldrán al duelo de este miércoles sabiendo que no tienen mañana, si no ganan estarían virtualmente eliminados, mientras que el triunfo los mantendría con vida.

Las malas noticias llegaron a los Dodgers el día de ayer cuando se anunció que Clayton Kershaw no podía abrir el partido, situación que alteró el orden de Dave Roberts que tendrá que usar a Julio Urias como abridor para este tercer duelo, sin duda una responsabilidad muy importante para el mexicano que lo ha hecho muy bien en esta postemporada donde no ha recibido carrera limpia en 8 entradas que ha lanzado en dos juegos. Será apenas la segunda vez en su carrera que The Teenager abrirá un duelo de postemporada, el último fue en el lejano 2016 donde no la pasó bien recibiendo 4 carreras en 3 entradas y 2 tercios.

Tanto los Atlanta Braves como Los Ángeles Dodgers saben de la importancia de este duelo dado que el ganador saldrá muy fortalecido de cara a los siguientes duelos, mientras que el perdedor tendrá un camino duro para levantarse, sobretodo del lado de los Dodgers que se verían abajo 0-3 en la serie. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Dodgers vs Braves.

Atlanta Braves vs Los Ángeles Dodgers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Julio Urias Juego 3 Serie de Campeonato 2020