Blue Jays vs Dodgers EN VIVO Hora y Canal Por Internet Juego 3 Serie Mundial 2025

Béisbol

La Serie Mundial 2025 se traslada este lunes 27 de octubre al Dodger Stadium, donde los Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays buscarán tomar ventaja en un enfrentamiento que promete emociones desde el primer lanzamiento. Con la serie empatada 1-1, el Juego 3 será crucial para definir el rumbo del campeonato.

⚾ Duelo de lanzadores: Max Scherzer vs Tyler Glasnow

El montículo será protagonista con dos abridores de renombre. Max Scherzer, quien disputa su cuarta Serie Mundial con diferentes equipos, buscará ofrecer una salida sólida para Toronto. El veterano derecho se perfila para lanzar cinco entradas con control y experiencia, aunque ya no muestra la velocidad dominante de años anteriores.

Por su parte, Tyler Glasnow llega encendido tras tres aperturas consecutivas con ocho ponches en postemporada. Sin embargo, enfrentará a una ofensiva canadiense que solo se ha ponchado 12 veces en los dos primeros juegos, por lo que su efectividad dependerá más del control que de la potencia.

💥 Dodgers quieren pegar primero en casa

Los Dodgers, que ganaron 5-1 en el Juego 2 con un brillante juego completo de Yoshinobu Yamamoto, parten como favoritos en casa (-190 en las apuestas). Will Smith y Max Muncy fueron las figuras ofensivas con sendos jonrones, y se espera que Freddie Freeman responda ante Scherzer, a quien ha enfrentado múltiples veces en su carrera.

Del lado canadiense, Vladimir Guerrero Jr. buscará encabezar la ofensiva visitante. El toletero tiene un promedio de .353 en 17 turnos ante Glasnow y podría ser la clave para que Toronto se adelante temprano.

🔮 Pronóstico Blue Jays vs Dodgers

Los Dodgers han mostrado mejor ritmo ofensivo y profundidad en su bullpen.

Pronóstico: Dodgers 4-2 Blue Jays.

Apuesta sugerida: Dodgers anotan la primera carrera .

Last modified: octubre 27, 2025