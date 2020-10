Santos vs Defensa y Justicia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se abren las emociones de la última jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2020 este martes 20 de octubre, cuando Santos busque imponer su jerarquía y cerrar con paso invicto, ya tienen el liderato en la bolsa, pero recibirán al Defensa y Justicia que saldrá decidido a firmar su boleto en su visita al Urbano Caldeira.

Hora y Canal Santos vs Defensa y Justicia

Sede: Estadio Urbano Caldeira, Sao Paulo, Brasil

Hora: 7:15 pm de Brasil y Argentina. 3:15 pm PT / 6:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Santos vs Defensa y Justicia en VIVO

El cuadro de Santos ha impuesto condiciones en esta Copa donde tiene ya el boleto asegurado a la fase final y, además, lo ha hecho como líder, dado que en 5 jornadas suman 4 victorias y un empate. En la jornada pasada vencieron 2-3 al Olimpia en Paraguay.

El Peixe está teniendo un buen torneo en el Brasileirao donde peleando por el liderato. El sábado pasado visitaron al Coritiba logrando doblegarlos 1-2 con goles de Kaio Jorge y Yeferson Soteldo.

Por su parte, el Defensa y Justicia ha tenido un desempeño irregular en la Copa, aun así dependen de si mismos a pesar de que apenas suman 2 triunfos en 5 duelos perdiendo los 3 restantes, pero todo se definirá este martes.

El Halcón tuvo actividad por última vez el pasado 1 de octubre en la jornada 5 de la Copa donde fueron goleados 3-0 en su visita al Delfín.

Tanto Santos como Defensa y Justicia saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren cerrar de buena manera, aunque el Peixe es favorito al estar en casa, sin embargo habrá que ver si no sale con un cuadro alternativo al no pelear por “nada”, algo que intentará aprovechar El Halcón para ganar y firmar su boleto a la fase final de esta Copa Libertadores. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Santos vs Defensa y Justicia.

Santos vs Defensa y Justicia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2020