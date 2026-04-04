Santos vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El Santos Laguna recibe al Club América este sábado en el Estadio Corona, en un duelo clave en la recta final del torneo de Liga MX.

Ambos equipos llegan con necesidades urgentes, aunque por objetivos muy distintos: mientras América pelea por mantenerse en zona de clasificación, Santos busca salir del fondo de la tabla.

América, obligado a reaccionar tras el Clásico Capitalino

El conjunto dirigido por el América llega golpeado después de caer en el Clásico Capitalino ante Club Universidad Nacional.

Actualmente ubicado en la octava posición con 17 puntos, el equipo azulcrema no tiene margen de error si quiere asegurar su lugar en la Liguilla. Además, la presión aumenta con equipos como CF Monterrey y FC Juárez pisándole los talones.

Tras la pausa por la Fecha FIFA, las Águilas recuperan a sus principales figuras y buscarán demostrar que siguen siendo un candidato serio al título del Clausura 2026.

Santos Laguna, por el orgullo en casa

Del otro lado, Santos Laguna atraviesa uno de los momentos más complicados del torneo. Los Guerreros se encuentran en el último lugar de la tabla con apenas 8 puntos y acumulan ocho derrotas.

Sin embargo, jugar en casa ante América siempre representa una motivación especial. El equipo buscará hacer pesar el Estadio Corona y convertirlo en una fortaleza para rescatar puntos y recuperar algo de confianza.

Pese a su situación, Santos intentará competir con intensidad y aprovechar cualquier error del rival.

Pronóstico Santos Laguna vs América

Se espera un partido donde América tome la iniciativa desde el inicio, impulsado por la necesidad de sumar y sacudirse la presión.

Santos, por su parte, podría apostar por un planteamiento más defensivo, intentando resistir y sorprender al contragolpe.

Pronóstico: victoria de América 2-0.

La gran incógnita es si las Águilas lograrán imponer su jerarquía o si Santos podrá dar la sorpresa y cambiar su rumbo en el torneo.

Last modified: abril 4, 2026