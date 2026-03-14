Written by: marzo 14, 2026 Liga MX Clausura 2026

Chivas vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Chivas vs Santos

El Rebaño quiere seguir en plan grande! Este sábado, las Chivas del Guadalajara reciben a un motivado Santos Laguna en la jornada 11 del Clausura 2026 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es un duelo de realidades opuestas: el chiverío peleando la parte alta de la tabla, mientras que los de Torreón viven una auténtica pesadilla en el fondo de la clasificación, aunque vienen de una sorpresiva victoria.

Las Chivas de Gabriel Milito llegan con la motivación a tope tras llevarse el Clásico Tapatío ante Atlas con goles de la ‘Hormiga’ González y Ángel Sepúlveda. El Guadalajara busca aprovechar su localía para acechar el liderato general.

Por su parte, Santos Laguna llega como el peor equipo del torneo, sin embargo vienen de conseguir su primer triunfo de la temporada al romper su racha de más de 700 días sin ganar como visitante al doblegar 2-1 a los Xolos en Tijuana, por lo que ahora los Guerreros intentarán sorprender para salir del sótano.

¿Podrán las Chivas cumplir con el pronóstico y vencer en casa o Santos dará una nueva sorpresa?

Mi pronóstico: El Rebaño impondrá condiciones con autoridad. Gana Chivas 3-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 14, 2026
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