UFC 254 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Khabib vs Gaethje en VIVO?

Después de haber albergado UFC 253 donde Israel Adesanya noqueo a Paulo Costa, Abu Dhabi ahora dará la bienvenida a los dos luchadores estrella para su pelea principal con Nurmagomedov vs Gaethje.

El invicto Eagle venció a Dustin Poirier en UFC 242 en septiembre de 2019 en su última pelea y ha tenido que esperar para regresar al octágono.

Se suponía que iba a encabezar UFC 249 en mayo, pero tuvo que retirarse debido a las complicaciones que rodearon el bloqueo de COVID-19.

Gaethje intervino en el último minuto y reclamó una magnífica victoria sobre Tony Ferguson para ganar un cinturón interino y prepararse para luchar contra el campeón dominante.

Ahora los dos se enfrentarán en UFC 254 y aquí está todo lo que necesita saber al respecto …

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 254?

Fecha: sábado 24 de octubre

Primeras preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 5 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica.

Cartelera UFC 254

Cartelera Principal

Khabib Nurmagomedov (c) vs Justin Gaethje (ic), peso ligero

Robert Whittaker vs Jared Cannonier, peso mediano

Alexander Volkov vs Walt Harris, peso pesado

Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba, peso semipesado

Jacob Malkoun vs Phil Hawes, peso mediano

Cartelera preliminar

Stefan Struve vs Tai Tuivasa, peso pesado

Alex Oliveira vs Shavkat Rakhmonov, peso welter

Da Un Jung vs Sam Alvey, peso semipesado

Nathaniel Wood vs Casey Kenney, peso intermedio

Liana Jojua vs Miranda Maverick, peso mosca femenino

Joel Alvarez vs Alexander Yakovlev, peso ligero

En los Estados Unidos, las preliminares serán por UFC Fight Pass, a partir de las 7 p.m. ET, se transmitirá simultáneamente en UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + en inglés y español. Las preliminares continúan por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 254 está disponible mediante pago por evento en ESPN +, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 254 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores pueden pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 254 y una suscripción anual a ESPN +, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la tarjeta principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pasar.

En México y Centroamérica se podrá ver por Fox Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

UFC 254 EN VIVO

Khabib Nurmagomedov: “Terminaré con Justin Gaethje, termino con un chico más, lo domino, creo que mi nombre va a estar siempre en la historia. Creo que mi nombre ya va a estar en la historia porque hace dos años lo que pasó [contra McGregor] nunca se olvidará.

“Incluso después de 50 años, la gente verá esta pelea y quedará impresionada. Esto es como cuando Muhammad Ali luchó contra [Joe] Frazier en Manila. La gente nunca olvida esta pelea.

“[Un récord de] 30-0 va a ser genial. Se ve bien, suena bien.

“30-0, está bien. Va a ser un gran disco; esto es como Mayweather en MMA. Ya veremos, estoy muy cerca de eso”.

Justin Gaethje: “Ya no luchamos. Habrá una zona frente a mí, no es muy grande.

“Va a ser una zona de muerte, y tengo que representar la muerte cada vez que él ingresa a esta zona. Eso es en lo que soy mejor, crear carnicería. Creando accidentes automovilísticos.

“Así que mi único objetivo cuando entro allí es crear tantos accidentes automovilísticos como sea posible.

“Ya sean nuestros cuerpos golpeando, nuestras cabezas golpeando, nuestros hombros golpeando, mi puño golpeando su cabeza, su puño golpeando mi cabeza, no importa – necesito crear choques de autos porque es la única manera de vencer a este tipo.”

