UFC 254: Robert Whittaker vs Jared Cannonier EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los golpeadores de peso medio del UFC Robert Whittaker y Jared Cannonier chocarán este sábado, 24 de octubre de 2020 en el UFC 254 dentro del Flash Forum en “Fight Island” en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

En retrospectiva, tal vez Whittaker no tuvo un plan de juego tonto o no miró “por encima de la colina” en su derrota por el título ante Israel Adesanya. ¡”Stylebender” ha demostrado ser bastante bueno! Independientemente, Whittaker ya está de regreso en la columna de victorias, y otra victoria ante el Top 5 le da al ex campeón un argumento sólido para una revancha. Mientras tanto, el cambio de Cannonier a las 185 libras ha demostrado ser el correcto. Ha destruido por completo a tres oponentes consecutivos en la categoría de peso, ganando impulso rápidamente cuando todo parecía encajar para “The Killa Gorilla”, quien finalmente está viviendo a la altura de su potencial.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria de cada hombre:

Robert Whittaker

Récord: 21-5

Victorias clave: Yoel Romero (UFC 225, UFC 213), Darren Till (UFC en ESPN 14), Ronaldo Souza (UFC en FOX 24), Derek Brunson (UFC Fight Night 101), Uriah Hall (UFC 193)

Derrotas clave: Israel Adesanya (UFC 243), Stephen Thompson (UFC 170), Court McGee (UFC Fight Night 27)

Claves para la victoria: Whittaker es un atacante castigador. Rompe la pierna adelantada de su oponente con patadas laterales apuñaladas, y es muy bueno explotando hacia adelante a corta distancia. Si su oponente le devuelve el favor, el check hook de Whittaker también es poderoso.

Frente a Cannonier, Whittaker debería intentar hacer de esta una batalla de kickboxing lo más técnica posible. Históricamente, a Cannonier le va bien contra oponentes que realmente intentan forzar la lucha. Se cansan, él mantiene su poder y, de repente, son bastante fáciles de golpear.

Whittaker puede mezclar el levantamiento ocasional de una pierna de baja energía que usó bien contra Till, pero por lo demás, el australiano es un kickboxer. En primer lugar, Whittaker debería buscar establecer su jab. Whittaker puede estar en desventaja de alcance, pero su elasticidad debería ayudar a anular ese problema, y ​​Cannonier estuvo una vez completamente desconcertado por el golpe constante de Jan Blachowicz.

Entre las patadas lineales a las piernas y el jab, Whittaker tiene las herramientas para ganar a distancia sin saltar hacia adelante con demasiada frecuencia. Si, en cambio, convence a Cannonier de que se acerque a él, es probable que Whittaker encuentre oportunidades para sus contragolpes.

Jared Cannonier

Récord: 13-4

Victorias clave: Jack Hermansson (UFC Fight Night 160), Anderson Silva (UFC 237) David Branch (UFC 230), Ion Cutelaba (TUF 24 Finale), Cyril Asker (UFC Fight Night 86)

Derrotas clave: Glover Teixeira (UFC 208), Jan Blachowicz (UFC en FOX 26), Dominick Reyes (UFC Fight Night 129)

Claves para la victoria: Independientemente de la división, Cannonier siempre se ha destacado como atleta. En Peso pesado, fue más rápido y más ágil que la mayoría de sus compañeros, no es de extrañar, ¿verdad? Bueno, todavía es más rápido que la mayoría de los hombres dos divisiones menos, pero Cannonier ha mantenido su poder de golpe de gran hombre a lo largo de los recortes de peso.

En este punto, los últimos tres hombres en enfrentarse a Whittaker han tenido éxito al pararse en su lugar y controlar sus amplios cambios. Incluso cuando Whittaker se ha vuelto más consciente y ha trabajado para abordar el problema, parece estar integrado en su juego: “Bobby Knuckles” se lanza hacia adelante, y los contraataques precisos pueden hacerle pagar.

Además de intentar cronometrar las entradas de Whittaker, me gustaría que Cannonier mantuviera la presión alta. En lugar de alcanzar con golpes, Cannonier debería concentrarse en cortar el octágono y acercarse a Whittaker con su juego de pies. Esa presión puede empujar a Cannonier al bolsillo, lo que sería genial, pero mejorar también mejorará las probabilidades de que Whittaker cometa un error.

Robert Whittaker vs Jared Cannonier en VIVO

Esto debería ser una eliminatoria de título.

Por supuesto, eso depende de Israel Adesanya. “Stylebender” ha afirmado públicamente que quiere mantenerse en las 185 libras y defender su título, desafiar a Jan Blachowicz por la corona de peso semipesado y vencer a Jon Jones en cualquier categoría de peso. El orden de esos goles es incierto, lo que podría retrasar la posible oportunidad por el título de cualquiera de los dos.

El ganador merece una oportunidad por el título, pero no está claro si eso sucederá de inmediato.

Por otro lado, las circunstancias son un poco diferentes para el luchador derrotado. En el caso de Whittaker, una pérdida es dos de cada tres. Es cierto que ambas derrotas llegarían a los pesos medios de primer nivel, pero esa racha hará que sea difícil generar impulso para avanzar e incluso podría provocar un salto al peso semipesado.

En cuanto a Cannonier, una derrota ante un ex campeón no lo descarrilaría por completo. Se necesitarían un par de victorias de rebote, pero una pelea con “Stylebender” definitivamente podría generar interés real.