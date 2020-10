New England Patriots vs San Francisco 49ers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 7 NFL 2020

En un enfrentamiento entre los favoritos de la división, la temporada de los New England Patriots y los San Francisco 49ers no ha salido según lo planeado. Pero su encuentro el domingo por la tarde en el Gillette Stadium le da a cada equipo la oportunidad de mejorar sus posibilidades de playoffs.

Los Patriots han perdido dos juegos consecutivos, lo que los puso por debajo de .500 en octubre por primera vez en 225 juegos, poniendo fin a su racha de la NFL. El primero llegó sin Cam Newton contra el campeón defensor del Super Bowl Kansas City, lo que se esperaba. Pero perder en casa ante los humildes Broncos definitivamente no formaba parte de los planes.

San Francisco, por otro lado, finalmente cumplió con sus expectativas cuando despachó a los Rams en “Sunday Night Football”, 24-16. Una semana después de ser enviado a la banca para evitar que se agravara una lesión en el tobillo, Jimmy Garoppolo registró su segundo juego de la temporada con un QBR por encima de 90.

A pesar de que la NFL expandió los playoffs a siete equipos por conferencia esta temporada, ambos equipos permanecen afuera mirando hacia adentro. Los Patriots (2-3) están 1.5 juegos detrás de los Bills (4-2), mientras que los 49ers (3-3) están 2.5 juegos detrás de los Seahawks (5-0) en sus respectivas divisiones. Y están clasificados en el puesto 11 y 10 en sus respectivas conferencias, por lo que tendrán que superar a varios otros equipos.

Aún así, la temporada es joven y hay muchas cosas que no sabemos sobre estos dos equipos golpeados. ¿Pueden los Patriots dar el primer paso hacia atrás para ganar un duodécimo título consecutivo de la AFC Este? ¿O Garoppolo se mostrará a lo grande contra su ex equipo?

Hora y Canal Patriots vs 49ers

Inicio: domingo 25 de octubre a la 1:25 p.m PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 2:25 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Patriots -1.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Cam Newton está completamente sano?

En su mejor momento, hay pocos mariscales de campo tan talentosos como Newton. Tiene una fuerza de brazo de élite y una gran visión en el bolsillo. Sus piernas pueden sacarlo de apuros. Y una vez que entra en la zona roja, puede tomarlo solo para anotar.

El problema de Newton últimamente es que no ha estado en su mejor momento porque se ha lastimado con frecuencia. El ex MVP lució genial para abrir la temporada, pero los Patriots no le pidieron que hiciera demasiado. Terminó perdiéndose un juego después de dar positivo por COVID-19, pero no se veía como él mismo en el juego de la semana pasada contra los Broncos, tal vez su lesión en el hombro que le costó 14 juegos el año pasado no está completamente curada.

Aunque arrasó 76 yardas en 10 acarreos con un touchdown, Newton solo acertó 17 de 25 para 157 sin touchdowns y una intercepción. Los Patriots realmente no lanzaron mucho campo abajo (su largo fue de 19 yardas) y la mayor parte del éxito provino de pases cortos con yardas después de la recepción. Incluso las cuatro capturas que tomó fueron las mayores desde su último juego en 2018. Nueva Inglaterra necesitará que Newton esté saludable y sea efectivo para llegar a los playoffs, incluso si los 49ers pueden estar lo suficientemente golpeados como para escabullirse esta semana.

2. ¿Cuánto tiempo puede la destartalada defensa de los Niners seguir así?

Al entrar en esta temporada, se podría haber argumentado que San Francisco tenía la defensa más dominante de la liga, solo la secundaria de New England podía compararse cuando empareja a los dos equipos, pero en este punto de la temporada, esta unidad se ve drásticamente diferente. Los 49ers han estado sin Nick Bosa, Dee Ford y Richard Sherman desde la Semana 1, y las lesiones continúan aumentando.

Es probable que el apoyador Kwon Alexander se pierda un segundo juego consecutivo por un esguince en el tobillo, mientras que el profundo Jaquiski Tartt también se perdió la práctica esta semana por una lesión en la ingle. La mayoría de estos jugadores, a excepción de Bosa, que está fuera por un año con un ligamento cruzado anterior desgarrado, deberían estar de regreso para el adiós de la Semana 11 del equipo, pero eso no ayudará durante un tramo de jugar cuatro equipos consecutivos de playoffs de 2019 antes de ese momento. apagado.

A pesar de las lesiones, los 49ers son quintos en la NFL en defensa aérea (terminaron primeros el año pasado). Aún más extraño, en realidad han mejorado su defensa rápida (4.5 ypc hasta 4.1). Los Patriots no tienen el juego terrestre más temible fuera de Newton, nuevamente, cuya salud está en duda, pero esta podría ser una oportunidad para que Damien Harris vuelva a mostrar sus piernas. O demostrar que los 49ers siguen siendo una unidad dominante.

3. ¿Puede Deebo Samuel desbloquear la ofensiva de San Francisco?

Jimmy Garoppolo lució muy bien después de su banquillo en parte porque tuvo un poco más de tiempo para recuperarse de su lesión en el tobillo. Pero también tenía toda su gama de armas a la ofensiva. Específicamente, Samuel regresó después de perderse los primeros tres juegos, y estaba algo limitado cuando jugó debido a una enfermedad. Totalmente desbloqueado, el receptor de segundo año atrapó seis pases para 66 yardas y un touchdown la semana pasada contra los Rams.

Samuel es peligroso porque el entrenador en jefe Kyle Shanahan puede usarlo de muchas maneras. Se puede usar en reversa y pantallas, pases profundos e inclinados. Debido a que los 49ers construyeron una sólida ventaja en la segunda mitad, no lo necesitaban mucho, pero es una opción confiable en tercera oportunidad. Y su presencia debería aliviar la presión de George Kittle y Brandon Aiyuk, especialmente cuando hay una esquina peligrosa como Stephon Gilmore de Nueva Inglaterra en el campo.

Vale la pena señalar que los 49ers se quedarán sin el corredor titular Raheem Mostert, quien también sufrió una lesión en el tobillo en la victoria sobre Los Ángeles. Pero si las ofensivas de Shanahan han demostrado algo a lo largo de los años, es que aparentemente pueden crear corredores estrella de la nada con su esquema de bloqueo de zona. Mostert no era un nombre familiar hace un año, y San Francisco debería tener una producción bastante similar de Jerick McKinnon, Jeff Wilson Jr. o JaMycal Hasty.

New England Patriots vs San Francisco 49ers en VIVO

Con ambos equipos sufriendo muchas lesiones clave, esto debería ser un asunto de poca puntuación. Este tiene el más / menos más bajo de la semana en 43.5, y me gusta el debajo. No estoy listo para creer que Jimmy Garoppolo es uno de los mejores pasadores de la liga, y siempre vale la pena considerar jugar a las 10 a.m., hora del cuerpo. Es difícil imaginar a los Patriots perdiendo tres juegos consecutivos, lo que hicieron por última vez en 2002. Esto depende mucho de la salud de Cam Newton, pero dame a New England por poco en este.

Predicción: Patriots 20, 49ers 13