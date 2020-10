Toluca vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Partido entre equipos necesitados tendremos este domingo 25 de octubre siguiendo con la fecha 15 del Torneo Apertura 2020, cuando el Toluca busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo que los acerque al repechaje, pero recibirán a Tijuana que llega dolido, aunque con la misión de levantarse en su dura visita al Estadio Nemesio Diez.

Como llegan los equipos

El cuadro del Toluca ha tenido un torneo complicado peleando en media tabla, saben que en casa no pueden fallar si no quieren salir de la zona de repechaje. Después de 14 jornadas suman 5 victorias, 2 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones.

Los Diablos Rojos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a los Pumas en un duelo realmente parejo, pero en el que se fueron con las manos vacías tras tremendo autogol del arquero Luis García.

Por su parte, Tijuana está teniendo un torneo decepcionante que los tiene fuera de la zona de repechaje y con Pablo Guede al borde de ser cesado. En la jornada pasada cayeron 2-0 en su visita a Necaxa para quedarse con 4 triunfos, 2 empates y 8 partidos perdidos.

Los Xolos tuvieron actividad a media semana sufriendo otro duro golpe al caer en casa 0-1 ante el Monterrey en la ida de la gran final de la Copa MX.

Tanto Toluca como Tijuana saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error en esta recta final del rol regular, ambos quieren el repechaje; en la tabla general encontramos a los Diablos Rojos en la décima posición con 17 puntos, mientras que los Xolos son catorceavos con 14 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en las semifinales de la Copa MX el pasado mes de marzo. En aquella ocasión los Xolos prácticamente liquidaron la serie al ganar 3-0 en casa, mientras que en la vuelta los Diablos Rojos intentaron responder, pero otra vez los fronterizos ganaron ahora 3-4 para un claro global de 7-3.

Hora y Canal Toluca vs Tijuana

El juego entre Toluca vs Tijuana se estará disputando en punto de las 12:00 pm del Estado de México; en Estados Unidos iniciará a las 10:00 am del Pacífico y a la 1:00 pm del Este.

La transmisión del partido Tijuana vs Toluca en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Las Estrellas en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Toluca vs Tijuana en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que no viven su mejor momento, por lo que saldrán con todo por el triunfo sabiendo que no hay margen de error. En los pronósticos los Diablos Rojos son favoritos al estar en casa, pero los Xolos saldrán decididos a salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Toluca vs Tijuana.

