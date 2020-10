Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2020-21

Partido importantísimo tendremos este domingo 25 de octubre siguiendo con la jornada 6 de la Premier League 2020-2021, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para ligar su tercer triunfo consecutivo que los consolide en zona europea, pero recibirán al Newcastle que intentará salir con puntos de su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Newcastle

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Newcastle en VIVO

El cuadro de los Wolves ha cumplido con un buen torneo, pero saben que deben hacerse fuertes en casa si aspiran a llegar a competencias europeas. Después de 5 jornadas suman 3 victorias y han caído en un par de ocasiones.

Los Lobos vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Leeds United en un choque cerrado, pero que lograron definir a su favor gracias a solitaria anotación de Raúl Jiménez.

Por su parte, el Newcastle ha tenido un torneo irregular y sus números son muestra clara de eso, ya que ellos cosechan 2 triunfos, un empate y han perdido en un par de duelos.

Las Urracas vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester United en un duelo en el que un autogol a los 2 minutos los puso al frente, sin embargo los terminaron remontando para caer 1-4.

Tanto los Wolves como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tala general encontramos a los Lobos en la sexta posición con 9 puntos, mientras que las Urracas marchan treceavos con 7 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Newcastle.

Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2020-21