Washington vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 7 NFL 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Dallas Cowboys están de gira durante la Semana 7, visitando al equipo de fútbol de Washington.

Ambos equipos han tenido que ajustar sus ofensivas sobre la marcha esta temporada, con los Cowboys perdiendo al mariscal de campo titular Dak Prescott por una fractura de tobillo, y Washington mandando a la banca al mariscal de campo titular Dwayne Haskins en el Día Inaugural debido a un juego ineficaz.

Los Cowboys (2-4) fueron avergonzados en casa el lunes por la noche por los Arizona Cardinals, cayendo 38-10. El corredor de Pro Bowl Ezekiel Elliot perdió el balón dos veces en la primera mitad, que Arizona convirtió en 14 puntos en sus siguientes series.

Washington (1-5) estaba en una posición privilegiada para ganar su segundo juego consecutivo la semana pasada contra los New York Giants, ya que el QB Kyle Allen encontró a WR Cam Sims en la parte posterior de la zona de anotación con 43 segundos restantes en el juego para derribarlos. por un punto. El entrenador Ron Rivera decidió ir por la victoria, pero su conversión de dos puntos falló.

Hora y Canal Washington vs Cowboys

Inicio: Domingo 25 de octubre a las 10 a.m PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 11 a.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Washington -3

Washington vs Dallas Cowboys en VIVO

Los Cowboys han tenido el número de Washington a lo largo de los años, desde su primer encuentro en octubre de 1960. Los Cowboys lideran la serie histórica 73-43-2.

En su último enfrentamiento en diciembre de 2019, Dallas derrotó a sus rivales de la división Este de la NFC 47-16, detrás de tres touchdowns del QB Dak Prescott al WR Michael Gallup.

El mariscal de campo de los Cowboys Andy Dalton está buscando recuperarse de un juego inestable el lunes por la noche, pero se perderán algunos linieros ofensivos. Es posible que el tackle izquierdo Tyron Smith no regrese esta temporada después de sufrir una lesión en el cuello, y es probable que su reserva, Brandon Knight, también se pierda la racha del domingo. Esto se suma al centro titular Joe Looney que permanece en el IR, y al escolta titular Zach Martin cae con una conmoción cerebral contra los Cardinals.

Washington llega a este juego con un grupo un poco más saludable, pero vigilará la condición del ala cerrada Logan Thomas. Tiene una lesión en el cuello, pero pudo practicar el jueves. El destacado ala defensiva novato Chase Young también está sufriendo una lesión en la ingle, pero se espera que juegue.

Predicción Cowboys vs Washington

La potencia de fuego que Dallas tiene en las posiciones de receptor abierto y corredor podría ser la mejor en la NFL en el papel, pero el minijuego de sillas musicales que tienen los Cowboys en su línea ofensiva es motivo de preocupación.

Washington ocupa el octavo lugar en la NFL en capturas totales con 16, liderados por los alas defensivas Ryan Kerrigan y Montez Sweat, quienes tienen tres capturas cada uno. Los Cowboys tendrán que priorizar el juego de pases rápidos y los pases de pantalla para frenar el frente de Washington.

Predicción: El mariscal de campo Andy Dalton no tendrá el tiempo suficiente para involucrar a sus receptores en el campo debido a la presión constante de los siete frontales de Washington, y la ofensiva de Washington hará las jugadas suficientes para superar a sus rivales de división. Washington 20, Dallas 17