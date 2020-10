Tweet on Twitter

Santos sumó una valiosísima victoria 2-1 sobre el Atlético San Luis en la jornada 15 del Torneo Apertura 2020 en el Corona.

Desde el arranque del partido fue Santos el que tomó las riendas, pero no estaba muy fino, fue hasta el 25 cuando Gael Sandoval anotó un gran gol para poner al frente a Santos, sin embargo, 4 minutos después Germán Berterame respondió por Atlético San Luis poniendo el empate, ambos buscaron el segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 5 minutos cuando Eduardo Aguirre fue derribado dentro del área por Berterame para un penal que Julio Furch hizo efectivo poniendo el 2-1, al 62 Fernando Gorriarán estuvo cerca del tercero, al 78 otra vez Gorriarán se quedaba cerca, Atlético San Luis apretó en la recta final, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Santos arribó a 22 puntos escalando al séptimo puesto, mientras que Atlético San Luis quedó virtualmente eliminado al estancarse con 11 unidades en el último puesto. En actividad de la jornada 16 de la Liga MX, los Colchoneros Mexicanos recibirán a Mazatlán el jueves, mientras que los Guerreros visitarán al León el próximo lunes. Santos 2-1 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Santos vs Atlético San Luis 2-1 Jornada 15 Torneo Apertura 2020