Liverpool vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2020-21

Buen partido nos espera este sábado 31 de octubre siguiendo con la intensa actividad de la jornada 7 en la Premier League 2020-2021, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local ya que no tiene margen de error, pero recibirá a un West Ham que saldrá decidido a sorprender en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs West Ham

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:55 pm en Inglaterra. 11:30 am de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs West Ham en VIVO

El cuadro del Liverpool está cumpliendo con una buena temporada en términos generales, sin embargo su fútbol no ha convencido del todo. En la jornada pasada sufrieron para vencer 2-1 al Sheffield United para colocarse con 4 triunfos, un empate y un descalabro.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en la jornada 2 de la Champions League donde lograron vencer 2-0 al Midtjylland con anotaciones de Diogo Jota y Mohamed Salah.

Por su parte, el West Ham ha arrancado la campaña de manera irregular y sus números son muestra clara de eso, ya que en 6 fechas suman 2 triunfos, 2 empates y han perdido en otros dos compromisos.

Los Hammers vienen de demostrar que están para competir ante cualquier rival, ya que en casa lograron sumar un buen empate 1-1 ante el Manchester City con anotación de Michail Antonio.

Tanto el Liverpool como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren llevarse el triunfo que los consolide en los primeros puestos, aunque la realidad es que los Reds parten como amplios favoritos para ganar, pero tendrán que mostrar una mejor cara ante unos Hammers que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs West Ham.

