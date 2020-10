Osasuna vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de este sábado 31 de octubre en la jornada 8 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Osasuna busque aprovechar su condición de local para demostrar que puede competir ante cualquier rival, pero tendrá que recibir al Atlético de Madrid que llega con la urgencia de quedarse con el botín en su visita a El Sadar.

Hora y Canal Osasuna vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio El Sadar, Pamplona, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Osasuna vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Osasuna ha cumplido con una buena campaña hasta ahora y querrá demostrar que tiene calidad para competir por competencias europeas. Después de 6 jornadas suman 3 victorias, un empate y han sido vencidos en un par de ocasiones.

Los Rojillos vienen de una grandísima victoria en al jornada pasada cuando recibieron al Athletic Bilbao logrando doblegarlos con solitaria anotación de Rubén García a 9 minutos del final.

Por su parte, el Atlético de Madrid no ha desempeñado el fútbol que se esperaría, sin embargo han cumplido hasta ahora al sumar 3 triunfos y 2 empates en 5 duelos. En la jornada pasada lograron doblegar 2-0 al Betis.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana en la jornada 2 de la Champions League sufriendo para lograr vencer 3-2 al RB Salzburg con gran actuación de Joao Félix que anotó doblete y uno más de Marcos Llorente.

Tanto el Osasuna como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que para ambos clubes es una oportunidad de dar un golpe de autoridad ahora que está tomando forma la competencia; en la tabla general encontramos a los Rojillos en la séptima posición con 10 puntos, mientras que los Colchoneros son quintos con 11 unidades, aunque ambos tienen duelos pendientes en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Osasuna vs Atlético de Madrid.

