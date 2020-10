Buffalo Bills vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2020

Tweet on Twitter

El enfrentamiento del domingo entre los New England Patriots y Buffalo Bills es a la vez monumental y completamente normal.

Los Patriots (2-4), que tuvieron su peor comienzo desde el 2000, están 2.5 juegos detrás de los Bills (5-2) en la AFC Este. Solo han perdido esta división una vez desde 2003, e incluso entonces, tenían el mismo récord que los Dolphins con 11-5 en 2009 cuando Tom Brady se perdió todo menos el primer partido de la temporada.

Queda mucha temporada, y este es solo un juego, pero se siente más importante. Esta es una gran oportunidad para que Nueva Inglaterra cierre la brecha y recupere la clasificación, pero una derrota también sería un paso proverbial de la antorcha de los Patriots a los Bills como pesos pesados ​​oficiales de la AFC Este.

Los Bills no solo están en esta posición porque los Patriots han caído en picada desde que Brady se fue de la ciudad. Parecen contendientes legítimos. Después de terminar 10-6 la temporada pasada, Buffalo ha dado el siguiente paso ya que Josh Allen ha jugado a nivel de Pro Bowl. Su QBR de 84.2 ocupa el tercer lugar en la NFL y, lo que es más importante, ha reducido su tasa de intercepciones cada año de 3.8 a 2.0 a 1.5 por ciento.

Aún así, Buffalo aún no ha consolidado su lugar en la cima de la división. Los Bills apenas si chirriaron ante los humildes Jets la semana pasada y tuvieron que remontar desde abajo 10-0 sin anotar un touchdown. Tienen casi tanto que demostrar como los Patriots.

Otra derrota no sería un golpe mortal para los Patriots, después de todo, jugarán contra esos Jets la próxima semana, pero van en la dirección equivocada con tres derrotas consecutivas. Pero necesitan jugar de manera competitiva. Como los Patriots de antaño, que han ganado siete partidos seguidos contra los Bills por un margen promedio de 14,4 puntos.

Hora y Canal Bills vs Patriots

Kickoff: domingo 1 de noviembre a las 10 a.m PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Bills -4

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Qué está pasando con Cam Newton?

Cualquier colapso de los Patriots tiene que comenzar con Newton. Él es la razón por la que fueron tan competitivos al comenzar la temporada y la razón por la que su temporada se ha desmoronado. El Jugador Más Valioso de 2015 ha dicho que está sano, pero su juego últimamente dice lo contrario. Es de destacar que ha tenido problemas esta temporada para lanzar a su derecha, un problema que enfrentó cuando tuvo una lesión en el hombro hace dos años.

Las dificultades de Newton desde que se recuperó del COVID-19 (26 de 40 pases, 255 yardas, cinco intercepciones) son especialmente preocupantes porque no comprendemos completamente los efectos a corto o largo plazo de la enfermedad. Ya les ha dicho a los reporteros que no ha experimentado niebla mental, aunque es dudoso que admitiría eso si tuviera ese efecto secundario, pero claramente no está jugando como su yo normal.

Parte de los problemas de Newton también se han relacionado con sus compañeros de equipo; simplemente no está recibiendo ayuda. Los receptores de los Patriots están obteniendo la menor separación en la liga, según Next Gen Stats, lo que lo ha obligado a realizar tiros más duros. Julian Edelman ha sido ineficaz cuando está sano y se perderá el partido del domingo tras someterse a una cirugía de rodilla. Entre los 100 jugadores con al menos 19 recepciones esta temporada, N’Keal Harry ocupa el puesto 77 con 9.1 años. Y el equipo no obtiene absolutamente nada de alas cerradas (ocho recepciones para 98 yardas).

Aún así, Newton está acostumbrado a jugar con poca ayuda después de llevar a los Panthers al Super Bowl con Kelvin Benjamin, Ted Ginn Jr., Devin Funchess y Corey Brown. Necesita tomar mejores decisiones y aprovechar una secundaria que ocupa el puesto 21 en la liga con cuatro intercepciones.

2. ¿Puede la ofensiva de los Bills volver a encarrilarse?

Buffalo promedió 30.8 puntos por juego hasta la Semana 4, pero ha sufrido un descenso en los últimos tres juegos. El equipo solo promedia 17 puntos por semana contra tres defensas medianas. Puede que no necesiten más de 21 puntos para vencer a los Patriots esta semana, pero esto podría ser un problema a largo plazo.

El juego de Allen, en particular, últimamente ha sido preocupante. Su porcentaje de finalización ha caído del 70,9 al 63,1 por ciento. Sus yardas por intento bajaron de 9.0 a 6.2. El problema de la interceptación también ha vuelto. Allen no trató mucho de empujar el balón por el campo en el juego de la semana pasada, y la ofensiva funciona mejor cuando airea el brazo.

Hacer que el juego terrestre vuelva a ser funcional también puede ser clave. Devin Singletary y Zack Moss tienen menos de cuatro yardas por acarreo, aunque el novato Moss acumuló 47 yardas la semana pasada en cuatro intentos.

La brecha entre su ofensiva total (376.3 puntos por partido, 13º) y la ofensiva total (24,9 puntos por partido, 20º) se puede explicar parcialmente por su mala suerte en la zona roja. Su índice de anotaciones del 60.7 por ciento dentro de los 20 puede liderar la división, pero es solo el 22 en la NFL. Lograr que se corrija pronto será crucial.

3. Controlando el reloj

La única gracia salvadora de los Patriots esta temporada ha sido su juego terrestre. Newton ha sido tan efectivo como siempre, y el backfield mosaico de Sony Michel (6,7 ypc), Damien Harris (5,4), James White (4,3) y Rex Burkhead (3,9) ha ayudado a formar el cuarto ataque terrestre clasificado de la liga.

Sin embargo, las lesiones han sido y siguen siendo un problema. Michel está fuera con una lesión en el cuádriceps y Harris sufrió una lesión en el tobillo durante la práctica. White y Burkhead no han sido tan efectivos como en años anteriores, pero la fuerte línea ofensiva ha ayudado a compensar eso.

El domingo brinda un jugoso enfrentamiento para los Patriots porque los siete delanteros de Buffalo probablemente han sido el punto más débil del equipo en toda la temporada. Los Bills han renunciado a actuaciones terrestres de tres dígitos cada una de las últimas tres semanas, incluido un esfuerzo de 245 yardas de los Chiefs. Sin embargo, los Bills tuvieron notablemente la posesión del balón durante la mayoría de dos de esos tres juegos. Los Pats necesitarán encontrar un éxito similar en el terreno, pero dictarán el ritmo del juego al limitar las pérdidas de balón a diferencia de las últimas semanas.

Buffalo Bills vs New England Patriots en VIVO

Hay muchas nuevas normales a las que todos tenemos que acostumbrarnos en 2020, y que los Patriots no sean geniales es una de ellas. Todavía hay esperanza de un puesto en los playoffs, pero hasta que Cam Newton demuestre que está sano y es eficaz, es difícil apostar por ellos. Sin un juego fuerte de mariscal de campo, se necesitará un esfuerzo defensivo heroico, que no está fuera de lo posible.

Aún así, este juego debería decirnos mucho sobre el futuro de la división. ¿Son los Bills solo Sísifo, tratando desesperadamente de empujar esa roca hasta la montaña AFC East? ¿O finalmente podrán superar su mayor obstáculo y derrotar a los Patriots?

Predicción: Bills 27, Patriots 20