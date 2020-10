Napoli vs Sassuolo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este domingo 1 de noviembre siguiendo con la jornada 6 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para seguir con su gran paso en la pelea por el título, pero tendrán que recibir al Sassuolo que intentará dar la campanada en su visita a San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Sassuolo

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Sassuolo en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una gran campaña ganando los 4 partidos que ha disputado, aunque perdiendo uno al no presentarse frente a la Juventus. En la jornada pasada visitaron al Benevento sufriendo para doblegarlos 1-2 con goles de Lorenzo Insigne y Andrea Petagna.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana logrando una valiosísima victoria 0-1 en su visita a la Real Sociedad, con solitaria anotación de Matteo Politano.

Por su parte, el Sassuolo ha sido una de las revelaciones en este arranque de la campaña y quiere mantenerse en la parte alta. Después de 5 jornadas suman 3 victorias y 2 empates, siendo la mejor ofensiva del campeonato.

El Neroverdi viene de un gran empate en la jornada pasada cuando recibieron al Torino en un partido que parecían perder 1-3, hasta que Vlad Chiriches al 84 y Francesco Caputo un minuto después sellaron el 3-3 final.

Tanto el Napoli como el Sassuolo saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad demostrando que serán protagonistas; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri, de Chucky Lozano, como sublíder con 11 puntos, mientras que Neroverdi está un puesto abajo igual con 11 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Sassuolo.

