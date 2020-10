Manchester United vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2020-21

Partido sumamente atractivo tendremos este domingo 1 de noviembre en la jornada 7 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita escalar posiciones, saben que no pueden fallar cuando reciban a un Arsenal que también saldrá decidido a sumar en su visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Arsenal

Sede: Estadio Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña sumamente complicada en el arranque, dado que tras 5 fechas únicamente suman par de triunfos, un empate y par de descalabros. En la jornada pasada no pudieron pasar del empate 0-0 ante el Chelsea.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde no tuvieron problemas para aplastar 5-0 al RB Leipzig con hat-trick de Marcus Rashford y anotaciones de Mason Greenwood y Anthony Martial.

Por su parte, el Arsenal también ha arrancado la campaña de manera irregular y una muestra es su derrota en la jornada pasada cayendo en casa 0-1 ante el Leicester City, eso los dejó con 3 triunfos y 3 descalabros.

Los Gunners también tuvieron acción a media semana, aunque ellos en la Europa League donde golearon 3-0 al Dundalk con goles de Eddie Nketiah, Joe Willock y Nicolás Pepé.

Tanto el Manchester United como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinceava posición con 7 puntos, mientras que los Gunners marchan onceavos con 9 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Arsenal.

Manchester United vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2020-21