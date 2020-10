Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2020

La versión moderna de la NFL de Muhammad Ali contra Joe Frazier se enfrentará el domingo cuando los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers intenten noquearse entre sí en CenturyLink Field. Ambos equipos ganaron en el campo de casa del otro en 2019 con los Seahawks a cargo de los negocios en la carretera en una victoria de 27-24 en la Semana 10 y los 49ers devolviéndose el favor en la Semana 17 con una puntuación de 26-21. Este juego una vez más no tendrá fanáticos presentes en CenturyLink Field debido a las restricciones de COVID-19 en el área metropolitana de Seattle.

Para los Seahawks (5-1), State Farm Stadium se ha convertido en una casa de horrores para Russell Wilson cuando lanzó tres intercepciones en una derrota 37-34 en tiempo extra ante los Arizona Cardinals el domingo por la noche. Esas intercepciones eclipsaron las 388 yardas aéreas y los tres touchdowns que lanzó contra Arizona. Tyler Lockett se destacó con 15 recepciones para 200 yardas y tres touchdowns. DK Metcalf realizó una de las mejores jugadas hasta ahora en la temporada 2020 cuando alcanzó una velocidad máxima de 22.674 mph cuando persiguió al profundo de los Cardenales Budda Baker desde una zona de anotación hasta el final del campo en lo que terminó siendo una yarda 90. retorno de intercepción. Esa jugada rápida que mostró el atletismo asombroso de Metcalf se hizo aún más grande cuando la defensa de Seattle obligó a Arizona a perder la pelota. Pero en su mayor parte, los Seahawks no tuvieron respuestas para Kyler Murray, ya que completó 34 de 48 pases para 360 yardas, tres touchdowns y una intercepción, además de 67 yardas terrestres y una anotación.

Los 49ers pusieron las cosas en marcha temprano y con frecuencia en Foxboro, ya que aplastaron a Nueva Inglaterra 33-6. Jimmy Garoppolo se ganó una dulce venganza contra su ex equipo, aunque su actuación por lo demás eficiente (20 de 25, 277 yardas) se vio empañada por dos intercepciones. Sin embargo, ninguno de los errores fue tan costoso, ya que la defensiva de San Francisco estaba bloqueada. El coordinador Robert Saleh tenía un gran plan para acelerar a Cam Newton, quien lanzó tres selecciones y terminó con solo 98 yardas aéreas. Los Patriots fueron solo 1 de 6 en tercera oportunidad y tuvieron el balón por menos de 22 minutos. Los 49ers dominaron el juego físicamente y corrieron el balón con autoridad, lo cual es una receta para el éxito en el futuro.

Hora y Canal Seahawks vs 49ers

Inicio: domingo 1 de noviembre a la 1:25 p.m PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m en México.

TV: FOX en Estados Unidos y Fox Sports en México.

Spread: Seahawks -3

Tres cosas a tener en cuenta

1. Problemas con el pase de los Seahawks

La incapacidad del frente defensivo de Seattle para generar algún tipo de presión (sin capturas, sin hits de mariscal de campo, tres prisas) sobre Kyler Murray resultó ser costosa la semana pasada, ya que los Cardinals terminaron con 519 yardas de ofensiva total. De cara a la Semana 8, los Seahawks ocupan el puesto 29 en la NFL en porcentaje de capturas y el 24 en capturas por juego, lo que no lo reducirá. El posible regreso de Jamal Adams ayudaría en cierta medida a la situación. No obstante, L.J. Collier y otros corredores de vanguardia tienen que aumentar su producción rápidamente ya que el tiempo es fundamental, especialmente para Collier, la selección de primera ronda del draft de 2019 del equipo.

Reconociendo el enorme vacío en su defensa, el gerente general John Schneider adquirió al ala defensiva Carlos Dunlap de los Cincinnati Bengals el miércoles por el centro B.J. Finney y una selección de séptima ronda el próximo año. Si bien el dos veces Pro Bowler había perdido el favor del cuerpo técnico de los Bengals, los Seahawks creen que le queda mucho en el tanque. El año pasado, registró nueve capturas (tercero entre todos los alas defensivas) y dos balones sueltos forzados mientras obtenía una calificación de 89.7 de Pro Football Focus. Con su tiempo de juego limitado esta temporada, Dunlap ha registrado solo 18 tacleadas y una captura. Pero considerando que el líder actual de Seattle en ese departamento tiene un total de dos (Adams, Benson Mayowa), ciertamente vale la pena correr el riesgo de ver qué puede hacer Dunlap ahora que pasa de un equipo que tenía 1-5-1 a uno que está en primer lugar. lugar en su división.

2. Alimenta a George Kittle

Las lesiones del corredor continúan acumulándose para San Francisco, quien estará sin Jeff Wilson Jr. durante aproximadamente un mes después de que sufriera un esguince en el tobillo en su tercera carrera de touchdown (terminó con 112 yardas terrestres) el domingo pasado contra Nueva Inglaterra. . Ya sin Raheem Mostert, los 49ers pueden recuperar a Tevin Coleman (rodilla) de la reserva de lesionados, ya que ha regresado a la práctica de forma limitada. De lo contrario, será el agente libre no reclutado JaMycal Hasty y presumiblemente Jerick McKinnon (que descansó intencionalmente la semana pasada) llevando la carga.

En otras noticias sobre lesiones, el equipo tampoco contará con el receptor abierto número uno, Deebo Samuel, esta semana y otro juego o dos, ya que está lidiando con una lesión en el tendón de la corva. Se echará de menos la versatilidad y explosividad de Samuel, especialmente dado el enfrentamiento contra lo que ha sido una generosa defensa de Seattle. En cambio, Jimmy Garoppolo buscará alimentar a Kittle en abundancia esta semana, aunque el entrenador en jefe Kyle Shanahan sabe que no puede confiar en su ala cerrada para impulsar el juego aéreo. Esto le da al novato Brandon Aiyuk la oportunidad de brillar con Kendrick Bourne y posiblemente el fullback Kyle Juszczyk viendo más objetivos también.

3. Backfield golpeado y magullado de los Seahawks

Seattle tiene sus propios problemas de backfield, ya que una historia familiar ha vuelto a asomar su fea cabeza. Chris Carson está semana a semana con un esguince en el pie y Carlos Hyde tampoco está seguro para jugar, ya que está lidiando con un problema en el tendón de la corva. Travis Homer está lidiando con una contusión en la rodilla, pero el entrenador en jefe Pete Carroll dijo en la radio el viernes por la mañana que debería poder jugar mientras que Hyde será una decisión en el momento del juego. Eso deja al novato DeeJay Dallas como el único corredor completamente sano en la lista sin ayuda adicional esta semana. San Francisco debería estar preparado y listo para poner a prueba a Dallas jugando muy físico desde el saque inicial. El apoyador Fred Warner juega un papel clave en los esfuerzos para detener la carrera de los 49ers. Su compañero apoyador Kwon Alexander regresó a la práctica el jueves mientras se recupera de un esguince de tobillo y, si puede regresar, también podrá contribuir. A pesar de lo productivo que ha sido Russell Wilson esta temporada, es mucho más fácil defenderlo cuando no tienes que preocuparte tanto por la carrera. Y como se demostró la semana pasada, solo porque Wilson ponga grandes números no significa que los Seahawks vayan a ganar.

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers en VIVO

Ambos equipos tienen mucho en juego aquí, ya que los desempates podrían decidir al campeón de la NFC Oeste con todos juntos. No es poco realista esperar que la NFC Oeste asegure al menos tres, si no cuatro, de los siete puestos en los playoffs esta temporada. Seattle necesita que Russell Wilson continúe sumando grandes números sin perder el balón. Jimmy Garoppolo también necesita tomar decisiones inteligentes cuando retrocede y toma lo que se le da, especialmente si los Seahawks continúan luchando para generar presión. Ambas ofensas deberían poder mover el balón entre los años 20 con bastante éxito, lo que significa que este juego podría reducirse a la ejecución en la zona roja. Conformarse con los goles de campo no es óptimo para ninguno de los equipos, ya que probablemente se necesitarán 30 o más puntos para reclamar la victoria. A pesar de trabajar con un backfield agotado, Wilson se recuperará cuidando el balón y pondrá a los Seahawks en su espalda para reclamar la victoria No. 6 en la temporada.

Predicción: Seahawks 34, 49ers 30