América vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2020

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 1 de noviembre en la jornada 16 del Torneo Apertura 2020, cuando el América busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad y demostrar su poder, pero tendrá que recibir a los Tigres que también saldrán decididos a sumar en su visita al Estadio Azteca.

Como llegan los equipos

El cuadro del América ha cumplido con un buen torneo manteniéndose en zona de liguilla directa, pero saben que necesitarán cerrar con todo si quieren mantenerse. Después de 15 jornadas han sumado 8 triunfos, 4 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

Las Águilas vienen de un sufrido triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Atlas logrando doblegarlos con solitaria anotación de Jorge Sánchez a 2 minutos del final, en un duelo que habían dominando con claridad.

Por su parte, los Tigres también están cumpliendo con un buen torneo, pero ellos necesitarán un cierre perfecto para estar en la liguilla de manera directa. Tras 15 fechas cosechan 7 triunfos, 6 empates y únicamente han caído en un par de ocasiones.

La UANL viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a Juárez en un duelo en el que el Diente López los puso al frente, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Tanto el América como los Tigres saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar lo que significaría prácticamente asegurar el boleto a la liguilla de manera directa; en la tabla general encontramos a las Águilas como cuartos con 28 puntos, mientras que la UANL está un puesto abajo al sumar 27 unidades en esta Liga MX que está a punto de finalizar en su rol regular.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 18 de enero en la fecha 2 de la campaña pasada en el Azteca. En aquel choque Henry Martín anotó el solitario gol con el que las Águilas se quedaron con el triunfo.

Hora y Canal América vs Tigres

El juego entre América vs Tigres se estará disputando en punto de las 5:30 pm del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 3:30 pm del Pacífico y 6:30 pm del Este.

La transmisión del partido Tigres vs América en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Las Estrellas en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

América vs Tigres en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a conseguir la victoria y dar un golpe de autoridad. En los pronósticos las Águilas parten como ligeros favoritos al estar en casa, pero la UANL sabe que no tiene margen de error, si no gana prácticamente tendría que resignarse al repechaje. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. América vs Tigres.

