Lokomotiv Moscú vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2020-21

Se abren las emociones de la jornada 3 de la Champions League 2020-2021 este martes 3 de noviembre con un gran duelo donde el Lokomotiv Moscú buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con vida, sin embargo recibirán al Atlético de Madrid que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Estadio Lokomotiv.

Hora y Canal Lokomotiv Moscú vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Lokomotiv, Moscú, Rusia

Hora: 7:55 pm de Rusia. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos

Lokomotiv Moscú vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Lokomotiv Moscú ha tenido una buena Champions en este arranque, ya que en dos fechas suman un empate y una derrota, pero siendo competitivos. En la jornada pasada recibieron al Bayern Múnich sufriendo un duro descalabro 1-2 en un duelo muy parejo.

La Locomotora está teniendo un torneo irregular en la Premier de Rusia donde marchan sextos. Vienen de una dolorosa caída el sábado pasado cuando visitaron al Sochi siendo superados 2-1.

Por su parte, el Atlético de Madrid no se ha visto muy sólido en esta Liga de Campeones, pero ha logrado sumar un triunfo y un triunfo, por lo que en esta visita es vital el sumar. El martes pasado recibieron al RB Salzburg logrando remontar para vencerlos 3-2.

Los Colchoneros están cumpliendo con un buen torneo en LaLiga de España donde se mantienen invictos. El sábado visitaron al Osasuna logrando doblegarlos 1-3 con doblete de Joao Felix y uno más de Lucas Torreira.

Tanto el Lokomotiv Moscú como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que definirá mucho de lo que pase en el Grupo A donde el Bayern Múnich seguramente se quedará con un boleto, por lo que el segundo pase quedará en disputa, siendo los Colchoneros amplios favoritos a ganar el boleto, pero no deberán confiarse ante una Locomotora que, en casa, saldrá con todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Lokomotiv Moscú vs Atlético de Madrid.

