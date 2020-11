Tweet on Twitter

El Real Madrid sumó una valiosísima victoria 3-2 sobre el Inter de Milán en la jornada 3 de la Champions League 2020-2021.

El partido arrancó con claro dominio del Inter de Milán que apretaba en búsqueda de tomar ventaja, sin embargo fue el Real Madrid el que logró tomar ventaja cuando al 25 en un contragolpe Karim Benzema no perdonó para el 1-0, apenas 8 minutos después en un tiro de esquina apareció Sergio Ramos de cabeza para el 2-0, sin embargo el Inter reaccionó apenas 2 minutos después con gol de Lautaro Martínez, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Inter de Milán intentaba adelantar lineas obligados por el marcador y al 68 Ivan Perisic lograba el empate, el Inter se motivó generando buenas oportunidades para tomar ventaja, pero no estuvieron finos y lo terminaron pagando muy caro cuando al 80 Vinicius sirvió a Rodrygo que no perdonó el 3-2 final.

Con esta victoria el Real Madrid arribó a 4 puntos en la tercera posición del Grupo B, solo por arriba del Inter de Milán que se estancó en 2 unidades, mientras que Borussia Monchengladbach es líder con 5 unidades y el Shakhtar segundo también con 4 unidades en esta Champions League. Los Merengues volverán a la actividad el domingo visitando al Valencia en LaLiga. Real Madrid 3-2 Inter de Milán.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Inter de Milán 3-2 Jornada 3 Champions League 2020-21