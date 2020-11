Rijeka vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Buen partido nos espera este jueves 5 de noviembre en la jornada 3 de la Europa League 2020-2021, cuando el Rijeka busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa, sin embargo tendrán que hacer un duelo perfecto si aspiran a sumar ante un Napoli que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Rujevica.

Hora y Canal Rijeka vs Napoli

Sede: Stadion Rujevica, Rijeka, Croacia

Hora: 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Rijeka vs Napoli en VIVO

El cuadro del Rijeka no ha podido sumar puntos todavía en las dos primeras jornadas de esta Europa League, por lo que si quieren mantener su velita encendida necesitan sorprender este jueves. En la jornada pasada visitaron al AZ Alkmaar siendo goleados 4-1.

Los Croatas están teniendo un torneo irregular en su liga local donde marchan cuartos. El pasado domingo visitaron al Sibenik siendo superados 2-0.

Por su parte, el Napoli ha tenido una actuación irregular en esta Liga Europea al sumar un triunfo y un descalabro en las dos primeras jornadas, por lo que si no quieren sorpresas deben ganar este jueves. En la jornada pasada doblegaron 0-1 a la Real Sociedad con solitaria anotación de Matteo Politano.

Gli Azzurri ha tenido una buena participación en la Serie A peleando entre los líderes, sin embargo vienen de un durísimo golpe el domingo pasado cuando recibieron al Sassuolo siendo vencidos 0-2, en choque donde Chucky Lozano fue titular con una pobre actuación.

Tanto el Rijeka como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, aunque la realidad es que Gli Azzurri parte como claro favorito por el poder de su plantel, sin embargo los Croatas están en casa y saldrán a “matar o morir” para seguir con vida en la Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Rijeka vs Napoli.

