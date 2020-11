Real Sociedad vs AZ Alkmaar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este jueves 5 de noviembre abriendo la jornada 3 de la Europa League 2020-2021, cuando la Real Sociedad busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los acerque a la clasificación, pero recibirán al AZ Alkmaar que saldrá decidido a salir con vida de su visita al Anoeta.

Hora y Canal Real Sociedad vs AZ Alkmaar

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián

Hora: 6:55 pm de España y Holanda. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Latinoamérica. TUDNxtra en Estados Unidos.

Real Sociedad vs AZ Alkmaar en VIVO

El cuadro de la Real Sociedad ha tenido una fase de grupos irregular, ya que después de 2 jornadas suman una victoria y una derrota. En la jornada pasada recibieron al Napoli sufriendo una dura caída 0-1, por lo que no pueden volver a fallar en casa.

Los Txuri-Urdin están teniendo una gran campaña en LaLiga de España donde marchan como líderes en solitario. El pasado domingo visitaron al Celta de Vigo logrando un claro triunfo 1-4 con doblete de Willian José y goles de David Silva y Mikel Oyarzabal.

Por su parte, el AZ Alkmaar ha cumplido con un gran arranque de fase de grupos de la Liga Europea donde ha ganado los dos partidos que ha disputado. En la jornada pasada golearon 4-1 al Rijeka con doblete de Albert Gudmundsson.

Los Granjeros de queso han tenido un torneo irregular en la Eredivisie donde marchan novenos con un triunfo y 5 empates. El pasado domingo recibieron al Waalwijk logrando una clara victoria 3-0.

Tanto la Real Sociedad como el AZ Alkmaar saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación. Los Txuri-Urdin son favoritos al estar en casa y por el gran nivel que han mostrado en su liga, sin embargo los Granjeros llegan con la misión de salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs AZ Alkmaar.

