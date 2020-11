Borussia Dortmund vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Bundesliga 2020-21

Tweet on Twitter

Partido de poder a poder tendremos este sábado 7 de noviembre en la jornada 7 de la Bundesliga 2020-2021, cuando el Borussia Dortmund busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los ponga en lo más alto de la tabla, pero tendrán que recibir al Bayern Múnich que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Signal Iduna Park.

Hora y Canal Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Sede: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos

Borussia Dortmund vs Bayern Múnich en VIVO

El cuadro del Borussia Dortmund ha tenido una gran campaña en la Bundesliga donde se mantiene como co-líder con 5 victorias y una derrota en 6 jornadas. El pasado sábado lograron vencer 0-2 al Arminia con doblete de Mats Hummels.

El BVB tuvo actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Brujas logrando un claro triunfo 0-3 con doblete de Erling Haaland y uno más de Thorgan Hazard.

Por su parte, el Bayern Múnich es, otra vez, el gran candidato al título de la competencia y ha cumplido en el arranque al sumar 5 victorias y un descalabro. En la jornada pasada sufrieron para vencer 1-2 al Colonia.

Los Bávaros vienen de una contundente victoria a media semana en la Champions League cuando visitaron al RB Salzburg logrando un claro 2-6 con doblete de Robert Lewandowski y goles de Jerome Boateng, Leroy Sané y Lucas Hernández, así como un autogol.

Tanto el Borussia Dortmund como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, saben que son los dos favoritos al título, además llegan como líderes con 15 unidades, por lo que el ganador saldrá fortalecido rumbo a lo que viene en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Borussia Dortmund vs Bayern Múnich.

