Chelsea vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este sábado 7 de noviembre en la jornada 8 de la Premier League 2020-2021, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita pelear entre los líderes, pero tendrán que recibir a un Sheffield United que saldrá decidido a sorprender en Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Sheffield

Sede: Stamford Bridge, Fulham, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Sheffield en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una pobre actuación en la Premier League a pesar de que partía entre los favoritos al título. Después de 7 jornadas únicamente han sumado 3 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en una sola ocasión. En la jornada pasada golearon 0-3 al Burnley.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la Champions League cuando recibieron al Rennes logrando un contundente triunfo 3-0 con doblete de Timo Werner y con gol de Tammy Abraham.

Por su parte, el Sheffield ha tenido una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla siendo uno de los equipos que todavía no conoce el triunfo al cosechar un empate y haber caído en el resto de las 6 jornadas.

Los Sables vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester City en un duelo en el que compitieron de buena manera, pero terminaron cayendo 0-1.

Tanto el Chelsea como el Sheffield saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Blues en la séptima posición con 12 puntos, mientras que Los Sables son penúltimos con una unidad en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Sheffield.

Chelsea vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2020-21