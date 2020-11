Barcelona vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga Española 2020-21

Abrimos las emociones de este sábado 7 de noviembre con un buen duelo en la jornada 9 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en carrera por el liderato, pero tendrán que recibir a Betis que saldrá decidido a sorprender en el Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha tenido un arranque de campaña realmente decepcionante y se han quedado sin margen de error muy temprano. En la jornada pasada apenas igualaron 1-1 en su visita al Alavés para colocarse con 2 triunfos, 2 empates y han perdido en un par de ocasiones.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Dinamo sufriendo para vencerlos 2-1 con anotaciones de Leo Messi y Gerard Piqué, pero dejando muchas dudas.

Por su parte, el Betis ha tenido un torneo algo irregular y sus números son muestra clara de eso, ya que en 8 jornadas suman 4 victorias y 4 derrotas, por lo que en esta visita intentarán no poner sus números en negativo.

Los Béticos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Elche logrando doblegarlos 3-1 con doblete de Cristian Tello y uno más de Antonio Sanabria en duelo donde Diego Lainez jugó los últimos 10 minutos.

Tanto el Barcelona como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en la doceava posición con 8 puntos, aunque un par de partidos pendientes, mientras que los Béticos son séptimos con 12 unidades en esta Liga Española.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 9 de febrero en la campaña pasada en el Benito Villamarín. En aquel choque Sergio Canales y Nabil Fekir pusieron al frente a los Béticos en un par de ocasiones, sin embargo los Blaugranas lograron remontar con goles de Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Clément Lenglet.

Hora y Canal Barcelona vs Betis

El juego entre Barcelona vs Betis se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y a las 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Betis vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto minuto a minuto en vivo en las redes sociales y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Betis en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este buen partido entre dos equipos que saldrán decididos a ganar. En los pronósticos los Blaugranas son claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sin embargo necesitarán mostrar una mejor cara ante unos Béticos que se han mostrado competitivos en varios duelos y de salir en un buen día pueden sorprender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Betis.

Barcelona vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga Española 2020-21