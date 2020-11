Tweet on Twitter

Juárez no pudo aprovechar su condición de local teniendo que conformarse con el empate 1-1 ante el América y con ello quedó eliminado del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó con un disparo peligroso de Andrés Ibarguen en el minuto 1, pero tras eso Juárez buscaba tomar las riendas y a los 9 minutos Dario Lezcano no perdonó frente a Ochoa para el 1-0, al 13 Flavio Santos sacó disparo peligroso, los Bravos eran mejores y al 26 parecía que Lezcano ponía el segundo pero fue anulado por una falta, tras eso América intentaba reaccionar, pero no eran claros, al 38 Mauro Fernández, de cabeza, se quedó cerca, al 45 López sacó bombazo que Ochoa salvó de gran manera, así nos fuimos al descanso.Para el segundo tiempo el América apretaba, sin embargo no eran nada claros, mientras Juárez esperaba atrás con algunas oportunidades al ataque, al 68 Córdova estuvo cerca, las Águilas adelantaban lineas pero les costaba, fue hasta el 86 cuando en un balón parado apareció Henry Martín de cabeza para el 1-1 final.

Con este empate el América arribó a 32 puntos en la segunda posición, aunque a falta del resto de la jornada para conocer su posición final de cara a la liguilla, mientras que Juárez quedó eliminado del repechaje al colocarse treceavo con 19 unidades. La Liga MX se pausará una semana por la Fecha FIFA y volverá en un dos semanas con el repechaje, mientras que las Águilas volverán a la acción hasta dentro de dos semanas y media. Juárez 1-1 América.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs América 1-1 Jornada 17 Torneo Apertura 2020