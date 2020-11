New York Jets vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 9 NFL 2020

“Monday Night Football” presenta a los New York Jets sin victorias recibiendo a un equipo de New England Patriots en apuros. Los Pats tienen marca de 2-5, habiendo perdido cuatro juegos consecutivos, mientras que los Jets ya han perdido seis juegos por dos dígitos. El año pasado, New England despachó a sus rivales de división 30-14 en casa y 33-0 en la carretera. Los Jets no han ganado un juego en esta serie desde 2015 cuando necesitaron tiempo extra para ganar 26-20.

Los Patriots extrañan profundamente a Tom Brady, ya que el balón suelto de Cam Newton les costó la oportunidad de al menos empatar a los Bills en Buffalo la semana pasada. El ex Panther tiene solo dos pases de touchdown (con seis más en el suelo) a siete intercepciones y tres balones sueltos (uno perdido). Una lesión de Julian Edelman expuso la verdadera falta de profundidad en el receptor abierto, y la pérdida de Rob Gronkowski esta temporada baja no se compensó adecuadamente. Los Pats tienen solo 10 recepciones de alas cerradas esta temporada. Mientras tanto, la defensa fue devastada por las opciones de exclusión antes de que comenzara el año y ahora están agregando lesiones además de eso.

Durante las últimas dos semanas, los Jets han mostrado potencial en las primeras mitades de sus derrotas ante los Chiefs y Bills. Por supuesto, no iban a vencer a Kansas City, pero la ofensiva movió el balón y casi metió cuatro goles de campo si no fuera por el último bloqueado al entrar al medio tiempo. Los problemas llegaron en la segunda mitad, donde estuvieron excluidos durante tres semanas seguidas.

De alguna manera, los Jets estuvieron en MNF dos veces el año pasado, pero perdieron ambos juegos ante los Patriots y los Browns. Su última victoria en esta prestigiosa noche fue en la Semana 1 de 2018 cuando fueron a Detroit y aplastaron a los Lions. Mientras tanto, Nueva Inglaterra ha ganado dos partidos consecutivos y cuatro de sus últimos cinco duelos de la MNF.

Hora y Canal Jets vs Patriots

Inicio: lunes 9 de noviembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Patriots -7

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

Probablemente esto sea relativamente corto y dulce. Los Patriots han perdido cuatro al hilo y no pueden permitirse el lujo de pasar por alto ningún partido. Es su segundo partido consecutivo como visitante y el cuarto en general, con una ventaja en casa contra los Ravens a continuación. En un año normal en el que Nueva Inglaterra está aplastando al resto de esta división, me preocuparía que miren hacia el futuro, pero ese no es el caso aquí. En cuanto a los Jets, tienen una semana libre la próxima semana, lo cual es modestamente preocupante porque algunos equipos hacen grandes esfuerzos antes de la semana libre. Sin embargo, ¿sabremos realmente si ese es el caso con este mal equipo?

2. Trevor Lawrence

¿El mariscal de campo de Clemson estará viendo este juego el lunes y apoyando al equipo por el que probablemente será seleccionado en los Jets? Hay algunos en las redes sociales que han planteado la posibilidad de que Bill Belichick esté “hundiendo” la temporada para conseguir a Lawrence en Foxboro. Esta teoría surgió originalmente cuando muchos jugadores de New England se retiraron antes de que comenzara el año. A ambos equipos les vendría bien una mejora como mariscales de campo, y Lawrence se encargaría rápidamente de eso. Mencioné las estadísticas de Newton arriba, pero Darnold tiene solo tres touchdowns para seis intercepciones. Buena suerte, Trevor.

3. ¿Quién dará un paso adelante en el confuso backfield de New England?

En el pasado, los Patriots pudieron salirse con la suya sin tener un verdadero corredor número uno porque Brady, Edelman y Gronk eran un trío tremendo. Ahora los tres se han ido, con Edelman fuera por lesión, y aunque ningún jugador ha dado un paso al frente, la unidad en su conjunto ha sido productiva. Son terceros en la NFL en intentos (31.6 por juego) y yardas (159.7 por juego). Sony Michel pudo volver a la práctica después de perderse las últimas semanas. Promedió poco menos de siete yardas por acarreo mientras estaba en la alineación. Damien Harris fue el “líder” en las últimas semanas, su carga de trabajo varió mucho, ya que promedió 5.7 por ciento. También debe agregar a Rex Burkhead y James White, que son los receptores de pases del grupo. Ah, sí, Newton también tiene 59 acarreos para 298 yardas, el máximo del equipo. Buena suerte tratando de averiguar la avería el lunes.

New York Jets vs New England Patriots en VIVO

Los Patriots no están jugando un buen fútbol en este momento, mientras que los Jets no han jugado un buen fútbol durante el 90 por ciento de la temporada. Alguien tiene que ganar este juego, y probablemente será New England. Simplemente no tengo ninguna fe en Adam Gase, quien continúa dirigiendo a Frank Gore cuando hay opciones más jóvenes detrás de él que necesitan una mirada. Los Pats ganan y todo va bien en Foxboro durante una semana.

Predicción: Patriots 20, Jets 13